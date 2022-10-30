又有軍官被蒲亭開除 烏克蘭中部俄軍司令去職

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯部隊在烏克蘭中部地區的司令拉賓（Alexander Lapin）一級上將今天遭到革職。包括車臣共和國領導人卡狄羅夫、「瓦格那集團」創辦人普里格津都曾批評這位高階軍官。

根據歐洲週報（Euro Ｗeekly News）網站，俄羅斯車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）的電視頻道ChGTRK報導拉賓被開除的消息後，「俄羅斯商業諮詢日報」（RBC）一名熟悉這起人事案的消息人士也證實此說。

俄羅斯國防部尚未正式宣布拉賓去職。

車臣共和國領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）之前曾指控拉賓擅離戰鬥位置。

網媒gazeta.ru報導，拉賓在對烏克蘭的特別行動期間，曾獲總統蒲亭（Vladimir Putin）授予「俄羅斯聯邦英雄」（Hero of Russia）榮銜。

拉賓的地位及獲頒軍事獎章的公信力，也受到俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner PMC）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）質疑。普里格津近期曾痛批俄國國防部某些將領在烏克蘭衝突中的價值。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111030