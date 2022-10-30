2020疫情爆發之際 援助太平洋島國金額創新高
2022/10/30 23:23
（中央社雪梨31日綜合外電報導）雪梨智庫羅伊國際政策研究院今天清晨公布報告說，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之際，流向太平洋島國的援助金額達33億美元，和2019年相比增加33%，創下新高。
羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）公布的年度太平洋援助地圖（Pacific Aid Map）顯示，中國2020年對太平洋地區援助金額降至1億8700萬美元，創下該智庫2008年開始追蹤以來低點。
澳洲和紐西蘭則占2020年整體援助金額的1/3。
報告中表示，自2008年以來，澳洲提供太平洋區域的援助占總額的40%，其次是紐西蘭的8.6%，以及日本和中國各為8.5%。
中國提供的援助主要是基礎建設的貸款，並於2016年達到高點。
太平洋援助地圖計畫總監戴揚特（Alexandre Dayant）指出，發展援助仍是北京的外交工具。中國在區域的援助聚焦在吉里巴斯共和國（Kiribati）和索羅門群島（Solomon Islands）。這兩個國家在2019年和台灣斷交，轉而和中國建交。
戴揚特指出，中國在區域內援助整體下滑的時間點，適逢中國基礎建設貸款出現負面消息，同時太平洋國家擁有更多選擇之際。
報告中說，澳洲自2019年以來承諾提供基礎建設貸款6億澳元，逐漸變成太平洋地區重要的貸放者，必須「十分謹慎」，不要造成區域的債務問題。
澳洲上週表示，將在援助太平洋島國方面再投入9億澳元。
美國9月在白宮舉辦峰會接待太平洋島國十多名領袖後，也承諾加碼提供該地區8億美元的援助。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111030
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