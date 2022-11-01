英國連年危機不斷 permacrisis獲選2022年度詞彙

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）柯林斯字典（Collins Dictionary）今天選出2022英國年度詞彙，「長久危機」（permacrisis）擊敗「基輔」、「體育洗白」、「派對門」等字詞入選，彰顯出2022年的悲傷絕望。

法新社報導，柯林斯字典將permacrisis定義為「長時間的不穩定和不安全」。

permacrisis成為常用字詞，反映出英國脫歐（Brexit）、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行、嚴峻天候、俄烏戰爭、政治動盪、高昂生活成本危機所引發的動盪。

「柯林斯學習」（Collins Learning）總經理比克羅夫特（Alex Beecroft）說：「permacrisis言簡意賅地總結了2022年對許多人來說有多糟糕。」

相較於俄語羅馬化的拼法Kiev，Kyiv成為「基輔」受到青睞的英文寫法，顯示英國支持烏克蘭對抗莫斯科入侵。

「體育洗白」（Sportswashing）指的是惡名昭彰的政權藉由舉辦備受矚目的體育活動，或是接手知名體育隊伍，來洗白自身形象。

「派對門」（partygate）則是導致英國前首相強生（Boris Johnson）今年下台的諸多醜聞之一。

現任首相蘇納克（Rishi Sunak）是英國2022年經歷的第3位首相，而且英國今年也出了新君主─國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）。

他的母親、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）9月辭世後，英國進入新的查爾斯時代（Carolean age），源於查爾斯此字拉丁文的Carolean也進入柯林斯字典的清單。

清單上還有「取暖銀行」（warm bank）、「無聲辭職」（quiet quitting）等詞彙。前者係指手頭拮据、負擔不起能源帳單的英國人能找到供暖設備的地方，例如圖書館或禮拜場所等；後者定義為只做最低限度的工作，目的是向雇主抗議，或是改善工作與生活的平衡。

比克羅夫特說：「今年我們的清單反映出世界當前狀態…不過，納入Kyiv一詞反映出烏克蘭人民的決心，且英國迎向新查爾斯時代的黎明，希望之光仍存在。」

2021年柯林斯字典的年度字詞為「非同質化代幣」（NFT），2020年為「封鎖」（lockdown）。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1111101