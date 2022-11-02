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彩虹新血注入 美期中選舉LGBTQ候選人數創新高

2022/11/2 15:50
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國期中選舉將於11月8日登場，LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）候選人數創下歷史新高，更首度寫下全美50州和首都華盛頓都有LGBTQ人士出馬競選的紀錄。

法新社報導，此一里程碑正值同性戀和跨性別選民激增之際，分析人士預期這將重繪下一代選舉版圖，將保守的美國中心地帶推往更加自由的方向。

LGBTQ勝利基金（LGBTQ Victory Fund）研究發現，有1065名LGBTQ人士參加期中選舉初選，678人成功出線，比2020年多了18%。

LGBTQ勝利基金負責人、前休士頓市長派克（Annise Parker）說：「選民已經厭倦了今年對LGBTQ社區的無情攻擊。」

「偏執者希望我們待在家裡、保持沉默，但他們的攻擊適得其反，反而激起了新一波LGBTQ領袖競選公職。」

投入今年初選的LGBTQ人士中，近90%是民主黨人，例如希利（Maura Healey）和柯泰克（Tina Kotek），她們如今正在爭取成為麻薩諸塞州和俄勒岡州的第一位女同性戀州長。

美國最大同志權利團體「人權戰線」（Human Rights Campaign）說，美國LGBTQ選民將成為增長速度最快的投票族群之一，其「規模、範圍和速度將從根本上重塑美國選舉格局」。

遊說團體10月與俄亥俄州博林格林州立大學（Bowling Green State University）發布的報告說，估計每10名選民，就有一人是LGBTQ人士，但到這個10年尾聲，LGBTQ族群的選民占比料將升至1/7。

美國學者茱麗亞辛伯格（Julia Himberg）說：「這般歷史性的時刻，可被視為人們對於代表公眾做決定的政治辦公室出現LGBTQ領袖感到更自在的跡象。」

「像這樣的時刻，甚至可以促進更廣泛的社會和制度變革。」（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1111102

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