美國期中選舉衝突恐增加 選務人員受訓準備因應

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（中央社密爾瓦基31日綜合外電報導）美國期中選舉將於11月8日投票，全美各地的選務工作人員正在為當前兩極化和錯誤訊息時代可能發生的衝突做準備。

美聯社報導，威斯康辛州密爾瓦基市（Milwaukee）選舉委員會主席伍達爾-沃格（Claire Woodall-Vogg）最近召集了20名選務人員進行調查，並坦率告訴他們下週可能面對的緊張環境，屆時關注他們工作的人預計會比以往更多。

伍達爾-沃格問道：「那麼你們有誰擔心觀察員干擾？誰看過或聽過新聞，你們是不是有點緊張？我是。我會舉手。」

台下有幾人也舉手。在這方面他們並不孤單：全美各地的選務人員都在準備面對來自投票所觀察員（poll watchers，即監票人）的挑戰，這些人可能受到前總統川普（Donald Trump）和其他人所散布有關2020年大選合法性的謊言激勵，即使川普的敗選已經過反覆檢驗、審查、重新計票以及法院裁決所確認。

在幾個戰場州（battleground state），如威斯康辛，情勢尤為緊繃。當時民主黨占主導地位的密爾瓦基投票結果姍姍來遲，讓拜登在2020年以些微優勢拿下威州，川普和其他人很快便高喊有詐。川普要求重新計票，結果證實拜登獲勝。

伍達爾-沃格已感受到壓力。她曾在一次採訪中，描述那次選舉之後曾收到電子郵件、電話和信函的騷擾及恫嚇，這類威脅嚴重到聯邦調查局（FBI）指派一名特工讓她轉發這些信件。

雖然如此，伍達爾-沃格寧願自己成為目標而不是她的工作人員，有些工作人員因為壓力過大辭去管理職務。她說：「我們又不是支付他們數百萬美元來忍受這種壓力。」

全美各地選務人員擔心有大量陰謀論者報名擔任監票人，有些曾對2020年選舉進行造謠行騙的團體正在招募和訓練監票人，特別是在威斯康辛之類的搖擺州（swing states）。

威斯康辛州要求選務人員每兩年接受一次訓練，但今年密爾瓦基提供的訓練較往年選舉更頻繁，包括觀看相關資訊影片，以及針對特定主題的課程，如選民登記，每次1小時。

當訓練轉向如何處理潛在問題時，伍達爾-沃格表示，觀察員「在我們的民主制度中發揮重要作用」。但她也不希望她的工作人員感覺受到他們威脅。

一些選務人員告訴美聯社，他們預期會出現衝突，但他們已做好準備。現年70歲、已有超過10年選舉工作經驗的尼姆巴德（Andrea Nembhard）表示：「我渴望服務大眾。我並不害怕。」

46歲的維拉紐娃（Melody Villanueva）也這麼說。她表示：「我是解決問題的人，若有必要我會把氣氛緩和下來，若有必要我會打電話給適當的單位。我不是個怕東怕西的人。」

有些選務人員承認他們很緊張。弗萊契爾（Averil Fletcher）回憶在8月初選期間，一名選民認為自己被故意擋在投票所外，扔擲椅子並威脅工作人員。她報警後等了35分鐘警察才趕到，因為他們忙著處理兩起槍擊事件。

伍達爾-沃格保證弗萊契爾的經歷「絕不會再發生」。她說：「如果出現選舉干擾，如果有人拒絕離開投票所，而你已下令他們離開，我們有一條直通的線路，會有警察回應並支援你。」

聯邦執法人員也將隨時待命。美國司法部表示，選舉投票日當天會有4位助理檢察官被派往威斯康辛州，處理對選務人員的暴力威脅和投票權相關投訴，聯邦調查局特工將進駐全美各地，處理有關選舉詐欺和其他選舉違規指控。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111031