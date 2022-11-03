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聯合國：歐洲過去30年來暖化程度超過世界各洲[影]

2022/11/3 03:58（11/3 08:32 更新）
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聯合國世界氣象組織指出，歐洲過去30年來暖化程度遠超過世界各大洲。圖為西班牙民眾7月拿扇子遮陽。（中央社檔案照片）
聯合國世界氣象組織指出，歐洲過去30年來暖化程度遠超過世界各大洲。圖為西班牙民眾7月拿扇子遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社倫敦2日綜合外電報導）聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）今天發表的報告指出，歐洲過去30年來暖化程度遠超過世界各大洲。

路透社報導，世界氣象組織報告顯示，在1991至2021年期間，歐洲氣溫每10年平均升高攝氏0.5度，但這段期間全球每10平均升溫僅攝氏0.2度。

此外，這份報告也警告，無論未來全球暖化程度為何，整個歐洲的溫度可能將繼續以超過全球平均氣溫變化的速度上升。

歐洲今年經歷了極端的夏天。英國遭遇創紀錄的熱浪，阿爾卑斯山冰川以空前速度消失，地中海受到漫長的海洋熱浪侵襲，以致海水溫度上升。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）發表聲明指出：「歐洲呈現出世界暖化的真實景象，這提醒了我們，即使是做好充分準備的社會也無法免於極端天氣事件影響。」（譯者：陳正健）1111103

影片來源：World Meteorological Organization - WMO
圖為聯合國世界氣象組織統計1967年至2021年阿爾卑斯山等9個不同地區冰川累積質量變化。（圖取自facebook.com/WorldMeteorologicalOrganization）
圖為聯合國世界氣象組織統計1967年至2021年阿爾卑斯山等9個不同地區冰川累積質量變化。（圖取自facebook.com/WorldMeteorologicalOrganization）
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