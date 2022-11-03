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制衡中國 日美釣魚台附近合練搜救

2022/11/3 14:27
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（中央社台北3日電）日本共同社報導，日本航空自衛隊與美國空軍10月27日在中日主權爭議的釣魚台（日本稱尖閣諸島）附近實施了搜救訓練，意在強力制衡主張擁有主權的中國。

據日本共同社中文網2日的報導，日本航空自衛隊當天發布消息說，10月27日在沖繩縣的宮古島、多良間島以北與美國空軍的特種作戰飛機實施了搜救訓練，地點靠近釣魚台。

日本航空自衛隊表示，美空軍以東京橫田基地和沖繩縣嘉手納基地為據點的第353特種作戰群一架CV-22「魚鷹」和一架MC-130J參加了訓練。兩架均為特種作戰規格的機體。

日本航空自衛隊則派出隸屬沖繩縣那霸基地航空救難團的一架U-125A搜救機、一架UH-60J救援直升機參加。去年11月的訓練也為相同機型。

日本航空自衛隊表示，這次訓練目的是「朝著地區穩定化，向國際社會展示牢固的日美同盟關係及高能力」。

共同社則引述分析說，這次訓練設想的是部隊朝向釣魚台展開行動，或意在強力制衡同樣主張擁有釣魚台主權的中國。（編輯：周慧盈/唐佩君）1111103

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