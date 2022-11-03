更多編輯台推薦新聞：
最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
農遊券新一波開搶 即起至12/25買600送600限量9萬份
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷2/300
首頁 / 國際

2050年前1/3冰川註定消失 黃石公園也難倖免

2022/11/3 15:03（11/3 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
聯合國教育、科學及文化組織2日警告，受到暖化影響，全球1/3冰川可能會在2050年前消失。圖為瑞士冰川今年9月景象。（路透社）
聯合國教育、科學及文化組織2日警告，受到暖化影響，全球1/3冰川可能會在2050年前消失。圖為瑞士冰川今年9月景象。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎3日綜合外電報導）聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）今天警告，受到暖化影響，全球1/3冰川可能會在2050年前消失，黃石國家公園和吉力馬札羅山等世界遺產內的知名冰川也不能倖免。

法新社與路透社報導，聯合國教科文組織發出上述警告之前，一項針對50個世界遺產所在地、1萬8600座冰川進行的研究發現，1/3冰川「註定消失」。

教科文組織指出，這項研究「顯示，自2000年以來，這些冰川因二氧化碳排放一直加速消融」。

教科文組織解釋說，這些冰川每年流失580億公噸冰，相當於法國和西班牙年用水量總和，占觀測到的全球海平面上升幅度近5%。

教科文組織表示：「無論我們如何努力限制氣溫上升，在2050年前，全球50個世界遺產所在地有1/3冰川註定消失。」

「但若與工業化前時期相比氣溫上升不超過攝氏1.5度，仍有可能拯救剩餘的2/3冰川。」

教科文組織警告，非洲所有世界遺產的冰川很可能在2050年前全部消失，包括吉力馬札羅山國家公園（Kilimanjaro National Park）和肯亞山（Mount Kenya）。

在歐洲，庇里牛斯山（Pyrenees）和義大利多洛米蒂山脈（Dolomites）的部分冰河，可能也會在30年內消失。

美國黃石國家公園（Yellowstone）和優勝美地國家公園（Yosemite）內的冰川同樣劫數難逃。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111103

延伸閱讀
戰爭損烏克蘭207文化場址 聯合國衛星追蹤破壞狀況冰凍星球II紀錄片揭暖化影響 海豹寶寶來不及長大巴西亞馬遜雨林8月火災逾3萬起 12年來同期最糟地球暖化再添風險 北極冰層病毒溢出機會增加智利復活節島森林大火 摩艾石像燒成焦黑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聯合國：歐洲過去30年來暖化程度超過世界各洲[影]