地球暖化再添風險 北極冰層病毒溢出機會增加

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加拿大研究團隊希望藉由檢驗取自北極黑曾湖的樣本，了解氣候變遷可能如何影響病毒溢出風險。圖為黑曾湖衛星雲圖。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社東京19日綜合外電報導）加拿大研究團隊今天發表最新研究指出，氣候暖化可能使得北極冰層中的病毒接觸到新環境與新宿主，增加「病毒溢出」風險。

法新社報導，病毒需要像是人類、動物、植物或真菌類等宿主才能複製並傳播，偶爾也能跨越物種感染到缺乏免疫力的新宿主，就如同COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間那樣。

加拿大研究團隊希望藉由檢驗取自北極黑曾湖（Lake Hazen）的樣本，瞭解氣候變遷可能如何影響病毒溢出風險。

多倫多大學（University of Toronto）醫學生、研究員柯比（Graham Colby）說，黑曾湖是北極圈北部最大湖泊，「和我去過的任何地方都很不一樣」。

研究團隊在夏季對冰川消融的河床土壤及湖床本身進行採樣，即便這次研究在5月展開，仍然需要清除積雪並鑽穿2公尺厚的冰層。

研究團隊接著利用繩索和雪車，把近300公尺深的湖泊沉積物提升起來，並對樣本進行DNA和RNA定序，這些都是基因藍圖和生命信使，以利研究團隊瞭解特定環境中存在哪些病毒與潛在宿主。

主導這項研究的渥太華大學（University of Ottawa）生物系副教授阿里斯布羅索（Stephane Aris-Brosou）表示，分析發現，湖床樣本中的病毒與宿主之間存在明顯差異，「這與溢出風險有直接相關」。

不過，河床樣本間的差異則沒有那麼明顯，研究人員推測原因在於水侵蝕了表土，去除了有機物並限制病毒與潛在宿主的接觸。

研究指出，隨著冰川融化、冰川水流入湖中，湖水的水量和沉積物都隨之增加，近年來湖水發生了「巨大的變化」。研究第一作者勒米厄（Audree Lemieux）表示：「這將通常不會相遇的宿主與病毒聚集在一起。」

這項研究發表在國際期刊「皇家學會報告生物科學版」（Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences），同時警告研究團隊並未預測病毒將真的溢出，也沒有預測大流行。

研究團隊提醒，至於病毒與宿主之間需有多大差異才會造成嚴重的溢出風險，還有待更多研究來釐清。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1111019