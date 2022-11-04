G7外長聯合聲明：台海問題必須和平解決

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（中央社柏林4日綜合外電報導）7大工業國集團（G7）各國外長今天發表聯合聲明，重申台灣海峽和平與穩定的重要性，並表示他們將繼續力求與中國進行建設性合作。

路透社報導，加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國的外交首長在聲明中呼籲和平解決台海兩岸問題，並表示G7集團成員在台灣問題上的基本立場沒有改變，包括一個中國政策。

另外，G7外長們也提及烏克蘭戰爭，表示俄羅斯使用化學、生物或核子武器的任何行為，都將面臨嚴重後果，並再次呼籲莫斯科結束烏克蘭戰爭。

聯合聲明稱：「俄羅斯不負責任的核言論是不能被接受的。」他們說：「今天，我們建立G7協調機制，以協助烏克蘭修復、恢復和保衛其重要的能源和水源基礎設施。」（譯者：楊明暐）1111104