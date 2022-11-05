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即溶咖啡粉當飯吃 韓國2礦工受困9天奇蹟獲救[影]

2022/11/5 12:51（11/5 13:31 更新）
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韓國東北部的鋅礦礦井10月26日發生坍塌意外，歷經9天艱難的救援行動，總算救出2名受困礦工。圖為救難人員協助脫困礦工送醫。（韓聯社）
韓國東北部的鋅礦礦井10月26日發生坍塌意外，歷經9天艱難的救援行動，總算救出2名受困礦工。圖為救難人員協助脫困礦工送醫。（韓聯社）
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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國東北部的鋅礦礦井10月26日發生坍塌意外，歷經9天艱難的救援行動，總算救出2名受困礦工，2人靠著即溶咖啡粉奇蹟生還，韓國總統尹錫悅也在臉書分享喜悅並感謝救難團隊。

綜合法新社與路透社報導，發生事故的礦井位於韓國奉化郡（Bonghwa），2名礦工受困在地下約190公尺的垂直礦井中。韓國當地新聞片段顯示，2人昨天在救援人員協助下從礦井出來。

影片來源：연합뉴스 Yonhapnews

據韓國當局說法，2人年齡分別為62歲及56歲，身體情況穩定；據信2人在隧道內生火並用塑膠搭帳篷來保暖。

消防部門官員林允淑（Lim Yoon-sook，音譯）說，2名生還者「身上帶著即溶咖啡粉，並說他們把咖啡粉當飯吃…靠著滴進礦井內的每一滴水撐下去」。

獲救礦工的家人們欣喜若狂，表示他們至今不敢相信這個好消息。

一名倖存者的兒子朴槿亨（Park Geun-hyeong，音譯）說，他們父子再度團聚時「我只喊了一聲：爸爸！」並告訴爸爸「你現在已經是名人了」。

另一名獲救礦工的林姓姪女表示，她叔叔因為在黑暗中待了近10天，出來時戴著眼罩，並不斷詢問她是誰，在他終於認出眼前是自己姪女時展現笑顏。她表示：「這一切都太不真實。」

韓國總統尹錫悅今天在臉書上發文表示，2名男子歸來「真的很神奇」，他文中寫道「謝謝你們，再次感謝你們從生死關頭安全回來」，同時也感謝救難團隊。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111105

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