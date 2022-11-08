放寬外國人買土地引反彈 泰國內閣同意撤回提案

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（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）泰國內閣會議日前通過放寬外國人購買土地的規定，引起輿論強烈反彈，民眾和在野黨痛批政府要「把泰國賣了」。內政部在今天的內閣會議提出撤回提案，獲得內閣會議通過。

按照目前的規定，外國人在泰國只能租賃土地且有一定年限，或是必須成立公司，透過公司購買土地，為了吸引更多外國投資，泰國內閣在11月25日的內閣會議中通過內政部提案，放寬具有特定資格的外國人可以在曼谷、芭達雅或是其他法律特別指名的區域買土地，面積最高可以達到1萊（0.16公頃）。

不過提案一通過立刻引來輿論強烈反彈，在野黨和民眾批評這個提案是要「把泰國賣給出價最高的人」 ，且會讓泰國人更窮，中產階級買不起房子和土地，還有民眾批評內閣會議通過的提案等於是「背叛了自己的祖國」 。

總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）等多名官員都出面捍衛提案內容，並強調尚未最後定案，提案仍在總理府的幕僚單位國務委員會（Council of State）檢視中，但輿論反彈太過強烈，內政部在今天的內閣會議中要求撤回提案，並獲得內閣會議通過。

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曼谷郵報（Bangkok Post）報導，土地局局長查亞伍（Chayawut Chanthorn）昨天表示，考量到民眾的高度憂慮，內政部在上週就已把撤回提案的要求遞送給副總理普拉威（Prawit Wongsuwan），普拉威在昨天早上同意了要求，等今天的內閣會議同意撤回提案，內政部將進一步檢視提案內容。

民族報（The Nation）報導，撤回提案之後，政府將舉辦公聽會蒐集各方意見，相關的政府單位考量各方意見後，會再提出新提案到內閣會議討論。（編輯：黃自強）1111108