防期中選舉受干預 美網路安全機關將嚴密監控

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（中央社舊金山8日綜合外電報導）美國網路安全最高主管機關表示，在憂心投票過程可能被干預的情況下，計劃監控今天的國會期中選舉，並發布安全警示。

路透社報導，在官員發現俄羅斯發動駭客與宣傳戰來干預2016年美國總統大選後，選舉安全已成為美國的關鍵議題。當年俄方行動意在降低民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hilary Clinton）選贏共和黨候選人川普（Donald Trump）的機會。

美國國土安全部旗下機構「網路安全和基礎設施安全局」（CISA）昨天發布聲明表示，計劃成立「投票日行動中心」（Elections Day Operations Center），與全國公私部門的夥伴一同監控期中選舉。

網路安全和基礎設施安全局高級選舉安全顧問魏曼（Kim Wyman）上週在一份聲明中表示：「近年來，選舉官員必須處理愈來愈多來自外國敵對勢力的虛假訊息，這些資訊可能導致對選舉基礎設施的誤解，破壞選民對選舉程序的信心。」

「現在，當出了什麼差錯，全國有8800個選舉管轄區，某些地方就是會出差錯，無害的問題也可能被弄得看起來很邪惡。」（譯者：楊昭彥/核稿：楊明暐）1111108