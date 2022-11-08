拜登支持度剛跌破4成 任內首次期中選舉登場

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國期中選舉今天登場，選民將在拜登（Joe Biden）總統任內的首場全國選舉投下選票，然而昨天公布的最新民調指出，只有39%的美國人滿意拜登的執政表現。

法新社報導，美國東岸投票所已於上午6時開始開放，將於12小時後關閉。這次選舉將改選眾議院全院435席、參議院100席中的1/3，以及一系列州級職位。

加州、佛蒙特州、肯塔基州、密西根州、蒙大拿州同時舉行墮胎權公投。

美聯社報導，這個再度牽動美國政治分歧、令人對美國民主未來生疑的動盪選舉季，現在即將劃上句點。民主黨人可能得準備迎來令人失望的結果，除擔心可能丟失對眾議院的控制權，也必須鬆開對參議院的掌控。

威斯康辛州、密西根州、內華達州的現任民主黨籍州長也緊盯著共和黨挑戰者的表現。

拜登昨晚結束最後一場造勢返回白宮後說：「我認為我們會選贏參議院，我想眾議院比較辛苦。」被問到之後治理國家將面臨的實際情況，他則坦白說：「更艱難。」

共和黨樂觀看待自家選情，打賭這次主打經濟、汽油價格和犯罪等議題，在通膨飆升和暴力事件增加之際，可以博得選民的共鳴。他們確信，最高法院撤銷女性墮胎憲法權利所激起的怒火已經退散，這次期中選舉已回歸評價總統表現的傳統。

共和黨眾議院全國委員會（NRCC）主席艾默（Tom Emmer）說，期中選舉「是對政府無能的一次公投」。

選舉結果可能深深衝擊拜登剩下的兩年總統任期。即使共和黨只控制國會其中一院，都會讓拜登家族與政府更容易遭受一系列調查。膽子變大的共和黨也可能讓政府更難提高舉債上限，並為增援烏克蘭對抗俄羅斯施加限制。

如果共和黨表現出奇地好，拿下新罕布什爾州和華盛頓州等地屬於民主黨的國會席次，可能施壓拜登在2024年放棄連任。而前總統川普（Donald Trump）下週在佛州發表「重大宣布」時，則可能試圖運用共和黨的勝利，正式啟動角逐重返白宮大位。

這次期中選舉時值美國局勢動盪，今年美國剛脫離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重的時期，結果就碰上嚴峻經濟挑戰。今年6月，最高法院還推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決。

而且在這場2021年1月6日國會暴動後的首次全國選舉中，美國民主的未來也充滿疑問。曾參與或靠近那場致命攻擊的一些人，預料將於今天贏得公職，包括眾議院的席次。

亞利桑那州、內華達州、密西根州等地的共和黨籍州務卿候選人拒絕接受2020年總統大選結果，若他們今天勝選，將在這些總統大選關鍵州負責未來選舉事務。

民主黨人承認局勢不利於自己，一般而言，總統所屬的政黨在他任內首次期中選舉都會丟失席次，只有少數例外。但拜登低迷的支持度使情況尤其複雜，許多選情激烈的民主黨人甚至因此不願與拜登同台。

根據美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for PublicAffairs Research）10月的民調，只有43%美國成人滿意拜登當總統的表現。同一份民調中，只有25%回答美國朝正確方向前進。

而根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos poll）昨天公布的民調，儘管拜登兌現加強基礎建設和乾淨能源等選舉承諾，許多美國人仍對拜登的領導反感，只有39%滿意他的施政表現。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111108