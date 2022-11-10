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伊朗宣稱研發出極音速飛彈 可穿透一切防空系統

2022/11/10 19:55
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（中央社德黑蘭10日綜合外電報導）伊朗革命衛隊航太部隊司令哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）今天宣稱，伊朗已研發出一款極音速飛彈，能穿透所有防空系統，這恐會使外界更加憂心伊朗的飛彈實力。

法新社和路透社報導，極音速飛彈一如可投射核武的傳統彈道飛彈，能以5倍以上的音速飛行。

哈吉薩達說道：「這種飛彈的速度快，能在大氣層內外飛行，可鎖定敵軍先進的反飛彈系統，這代表飛彈領域跨越世代的一大進步。」

極音速飛彈除了速度快，飛行彈道也複雜，難以攔截。哈吉薩達指出，「這種飛彈將能突破一切防禦系統」，他也認為，要研發出能攔截這款極音速飛彈的防禦系統，需要數十年時間。

伊朗在遭到國際制裁和禁運下仍發展出龐大的國內軍事工業，但先前並無伊朗測試此種飛彈的報導傳出。西方軍事分析家表示，伊朗有時會誇大自身的軍備實力。

不過，對伊朗彈道飛彈的憂心確實促使美國2018年在時任總統川普（Donald Trump）領導下決定，退出各強權2015年與伊朗達成的核子協議。

伊朗國營媒體報導，伊朗當局上週聲稱已試射太空發射載具加埃姆100型火箭（Ghaem 100）。這種載具能將重達80公斤的人造衛星送入地表上空500公里的軌道中。

美國將伊朗此類行動指為「破壞情勢穩定」，因為美國認為太空發射載具可用於投射核子彈頭。伊朗則否認有意研發核武。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111110

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