印度大象疑盜酒喝集體醉倒叢林 森林保護員打鼓叫醒

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印度東部奧里薩省一座村莊出現盜酒事件，在村民猜測「犯案者」是誰之際，有人發現附近叢林裡有24隻大象疑似因醉酒而酣然大睡。（圖取自印度地方媒體Sambad English網頁sambadenglish.com）

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（中央社記者林行健新德里10日專電）印度東部奧里薩省（Odisha）一座村莊出現盜酒事件，正當村民猜測「犯案者」是誰之際，有人發現附近叢林裏多達24隻大象疑因醉酒而酣然大睡。

印度地方媒體Sambad English報導，奧里薩省基昂吉哈爾縣（Keonjhar）一座村莊的村民，8日清晨進山釀酒，卻發現存放的酒罈全被打破，裏面泡著「麻花」（Mahua）發酵中的酒水已不知所蹤。

「麻花」是長葉紫荊木（Madhuca longifolia）的花，印度人用於醫藥及釀酒用途，有可能是全球唯一用花釀成的酒精飲料。

正當村民氣憤不已，打算追查盜酒人的時候，突然有人發現有24隻大象倒在附近的叢林裏，正呼呼大睡。當地森林保護員聞訊抵達，還要打鼓才能喚醒這些大象。

大象醒後搖搖晃晃地走入深山。

村民認為這些大象顯然是偷喝了酒水，但森林保護員則表示無法確定，大象也有可能只是剛好在那裏睡覺。

這並不是第一次傳出大象偷喝「麻花酒」的事件。2012年11月，也曾有媒體報導大約50隻大象闖入印度西孟加拉省（West Bengal）密拿波縣（Midnapore）一座村莊強喝「麻花酒」，喝完還發酒瘋破壞了數座民宅。（編輯：黃自強）1111110