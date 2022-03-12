北市動物園：若遇戰爭 瀕危程度決定出逃順序

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台北市立動物園12日表示，如果戰火侵襲，首要考量人員安全，接著以動物瀕危程度決定出逃順序，小型動物也許可跟著逃難人潮離開。圖為兒童動物區的狐獴。中央社記者陳昱婷攝 111年3月12日

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）俄羅斯入侵烏克蘭爆發軍事衝突，動物園的動物也受害；前身時期曾經歷戰爭劫難的的台北市立動物園表示，如果戰火侵襲，首要考量人員安全，接著以動物瀕危程度決定出逃順序。

烏克蘭受戰火肆虐，動物也成為受害者。基輔動物園的亞洲象驚恐不安，須施打鎮定劑；斑馬被砲彈聲嚇得直衝圍欄，只得關在室內；狐猴媽媽甚至拋棄新生兒，差點害死寶寶。

第二次世界大戰末期，台北市立動物園前身圓山動物園擔心籠舍遭空襲損毀，猛獸會逃出傷人，也曾處死熊、獅、虎、豹及猩猩等動物。

台北市立動物園發言人曹先紹告訴中央社記者，台灣是海島，萬一發生戰爭，不像烏克蘭可透過陸運調度動物到他國，海運、空運恐怕都行不通。

台北市立動物園不含昆蟲、部分魚類及行政院農業委員會收容救傷計畫動物，目前約400種、上千隻動物，小到體長不到5公分的台北赤蛙、箭毒蛙，大到重達上百公斤的大貓熊、亞洲象，且不乏肉食性孟加拉虎、花豹等猛獸。

曹先紹說，如果戰火侵襲，本土動物與昆蟲疏散較簡單，直接野放，小型動物也許可跟著逃難人潮離開，但大型動物與猛獸待在原地可能是相對較好的選擇，且站在動物福利角度看，即使不願意，人道處理仍是不得已的選項之一。

曹先紹表示，面對不同狀況，不同動物會有很多因應方式，即便平時再多兵推演練，最終只能見招拆招，依當下情況決定相對合理方法。首要考量人員安全，接著盤點存糧，以物種瀕危程度決定出逃順序，能走一隻是一隻。

兼任世界動物園暨水族館協會（WAZA）理事的曹先紹說，WAZA及歐洲動物園和水族館協會（EAZA）等國際組織已在討論並提出戰爭應對方法，但各動物園地理位置、照養動物甚至戰爭情境都不同，實務做法恐怕無法有通用版本。

中華民國保護動物協會理事長李朝全表示，戰爭情境應納入動物展演管理辦法，展演單位平時就要有緊急狀況應變機制，包含留守保育員、獸醫師等照養團隊，及運送動物相關醫療團隊、重機具廠商等聯絡方式，平時準備存糧、飲水與備用電力。

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李朝全說，戰爭時期請求國際援助恐怕較困難，南、北部動物園應建立互相支援網絡，優先調度瀕危物種，而台北市立動物園是全台最大動物園，預期將負擔較重責任。

前台北市獸醫師公會理事長、無黨籍台北市議員楊靜宇說，動物搬遷、撤離與安置都不容易，長頸鹿、大象等大型動物還要麻醉等前期作業，原地安全避難應是最佳選擇，避免在路途上受戰火波及，或動物因緊迫影響健康，且台灣這麼小，去別的地方不見得安全。（編輯：李明宗）1110312

前台北市獸醫師公會理事長楊靜宇12日指出，台灣若發生戰爭，動物搬遷、撤離與安置都不容易，大象等大型動物還要麻醉等前期作業，原地安全避難應是最佳選擇，避免在路途上受戰火波及。圖為台北市立動物園亞洲象。中央社記者陳昱婷攝 111年3月12日