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俄羅斯入侵烏克蘭21/300

烏克蘭烽火連天 獅子老虎也逃難

2022/3/4 22:09（3/4 22:45 更新）
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波蘭一座動物園的女發言人喬迪拉說，從烏克蘭基輔附近撤離的6頭獅子和6頭老虎3日抵達園區。（圖取自facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site）
波蘭一座動物園的女發言人喬迪拉說，從烏克蘭基輔附近撤離的6頭獅子和6頭老虎3日抵達園區。（圖取自facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site）
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（中央社波蘭波茲南3日綜合外電報導）波蘭一座動物園的女發言人喬迪拉說，從烏克蘭基輔附近撤離的6頭獅子和6頭老虎今天抵達園區。在兩天艱苦的跋涉過程中，這些動物繞過前線，並曾與俄羅斯戰車正面相對。

喬迪拉（Malgorzata Chodyla）告訴法新社，一輛烏克蘭卡車載著老虎獅子連同兩隻野貓和一隻野狗，歷經將近1000公里路程抵達波蘭邊界，避開了遭俄軍轟炸的日托米爾州（Zhytomyr）。

載運動物的卡車一度不得不在俄羅斯戰車對面停車過夜。

喬迪拉說，卡車司機在車身下方休息，烏克蘭動物收容所負責人餵食動物，因為運送人員不知如何餵食。

抵達邊界後，這些動物被送上一輛波蘭卡車，而烏克蘭司機則回家和孩子相聚。

這些動物如今將在波蘭波茲南（Poznan）一座動物園受到照顧。

協助安排撤離的這座動物園園長茲格拉布欽斯卡（Ewa Zgrabczynska）說，她已聯絡上若干想要接收這些動物的西方組織。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110304

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