德國今年冬季氣候預測溫和 緩和能源吃緊壓力

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（中央社法蘭克福10日綜合外電報導）德國氣象局今天表示，德國今年冬季氣候可能溫和。意味俄羅斯減少燃料出口造成的能源供應吃緊，對德國消費者和產業界帶來的傷害，可能不會如原本擔心的嚴重。

路透社報導，俄羅斯因對烏克蘭開戰而與西方對立後，大幅減少對歐洲的天然氣供應，導致外界擔憂製造業將面臨燃料短缺、家家戶戶得寒冷過冬，引發今年歐洲天然氣價格衝上數年高點。

不過，德國氣象局（DWD）氣候與環境部主任福克斯（Tobias Fuchs）表示：「我們預測會有一個相對溫和的冬季。如果預測模式準確，我們將因此能夠節省供熱能源。」

根據德國氣象局預測，今年12月至明年2月的3個月期間，德國平均氣溫將至少有攝氏2度，這會是在1991至2020年的參考資料當中，名列德國最溫暖冬季的前33%。

通常這3個月是德國冬季最冷月份。而在參考值期間，德國冬季最冷月份平均氣溫是攝氏1.4度。

德國是歐洲最大經濟體，也是歐洲最大的能源市場，天然氣、煤炭和石油的消費量和進口量都居冠。德國半數家庭用天然氣取暖。（譯者：張正芊）1111110