韓國龍山警署科長身亡 疑為梨泰院事件輕生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）韓國首爾龍山警察署情報科鄭姓科長今天在自家被發現身亡，警方以現場狀況推斷可能為輕生；鄭姓科長生前因10月底梨泰院踩踏事件遭立案調查，外界猜測可能與此有關。

韓國聯合新聞通訊社報導，55歲的鄭姓科長今天中午12時45分左右在江北區家中被家人發現失去生命跡象，警方依現場狀況推斷可能是輕生，目前正確認詳細經過。

鄭姓科長10日曾向幾位同事發送暗示輕生的訊息。

首爾市梨泰院鬧區10月29日晚間因萬聖節狂歡人潮踩踏造成至少156人喪生，警方等相關單位遭質疑預防及應對不力，警方也因此成立特別搜查本部調查相關人員當天行蹤，但過程中發現龍山警察署涉嫌刪除先前對梨泰院萬聖節期間撰寫的「公共安寧危險分析」報告，可能意圖規避責任。

鄭姓科長先前在此案中涉嫌刪除情報官繕打報告用電腦中的文件，並在過程中勸誘、唆使情報科職員，遭警方特別搜查本部立案調查。（編輯：郭中翰）1111111

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。