腦死士兵捐器官 梨泰院踩踏事件再增1死總數達157人

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（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國梨泰院踩踏事件新增1死，一名腦死士兵的家屬昨天同意捐贈器官，總計死亡人數來到157人。

首爾市梨泰院鬧區10月29日晚間因萬聖節狂歡人潮踩踏造成嚴重死傷，許多重傷者仍在醫院接受治療。

韓國中央日報報導，韓國中央災難安全對策本部表示，梨泰院踩踏事件的死亡人數在當地時間11日下午6時增為157人。一名在事件中受傷的士兵住院後被判定腦死，家屬同意捐贈器官。

報導指出，韓國總統尹錫悅的妻子金建希11月2日曾前往梨大木洞醫院探視士兵家屬，聽聞家屬決定捐贈器官後，於10日再次前往慰問。

截至目前為止，梨泰院踩踏事件共造成157人死亡、197人受傷。死者當中有131人為韓國人，外國人有26人，傷者中有186人已經結束治療返家，11人仍在住院。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111112