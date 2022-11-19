張忠謀APEC行程滿檔 張淑芬讚記憶力沒人比得過

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（中央社記者曾智怡曼谷19日電）2022 APEC峰會進入尾聲，對於是否支持高齡91歲的丈夫、台積電創辦人張忠謀明年繼續代表台灣參加，張淑芬說無法代答，但她大讚張忠謀精神很好，每天起床都會在公園快走40分鐘，精力充沛，記憶力沒人比得過。

張忠謀昨天行程滿檔，除了上午參加領袖會議首場閉門會議，下午也和與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話，晚上覲見泰國國王伉儷，期間還和日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍雙邊會談。

張淑芬今天受訪時說，和李顯龍認識很久，「只有他會要求連我都參加在（會談）裡面」，聊了20、30分鐘，也因為聊得很熱絡，「他的秘書催他快點快點，他說No，我們還要繼續聊」。

被問到明年總統若繼續邀請張忠謀擔任領袖代表，是否還會支持，張淑芬說，「你這問題我不能替他回答」，「好像是人家根本還沒請你，就在決定要不要」。

但她強調，張忠謀精神很好，「你別忘了他是一直工作的人」，每天起床後早飯前，都會先運動40分鐘，多半都是到家門前的公園快走、曬太陽，精力充沛，記憶力沒人比得過。

亞太經濟合作會議（APEC）會議期間，張淑芬非常關心張忠謀身體狀況，在會場都會叮嚀他口罩不要拿下來。（編輯：林興盟）1111119