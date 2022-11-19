更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語
政治

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

張忠謀APEC行程滿檔 張淑芬讚記憶力沒人比得過

2022/11/19 15:31（11/19 15:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022亞太經濟合作會議（APEC）重頭戲、經濟領袖會議18日起登場，台灣領袖代表張忠謀（前左）把握時間，上前與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）（右）握手致意。中央社記者王騰毅攝 111年11月18日
2022亞太經濟合作會議（APEC）重頭戲、經濟領袖會議18日起登場，台灣領袖代表張忠謀（前左）把握時間，上前與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）（右）握手致意。中央社記者王騰毅攝 111年11月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡曼谷19日電）2022 APEC峰會進入尾聲，對於是否支持高齡91歲的丈夫、台積電創辦人張忠謀明年繼續代表台灣參加，張淑芬說無法代答，但她大讚張忠謀精神很好，每天起床都會在公園快走40分鐘，精力充沛，記憶力沒人比得過。

張忠謀昨天行程滿檔，除了上午參加領袖會議首場閉門會議，下午也和與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話，晚上覲見泰國國王伉儷，期間還和日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍雙邊會談。

張淑芬今天受訪時說，和李顯龍認識很久，「只有他會要求連我都參加在（會談）裡面」，聊了20、30分鐘，也因為聊得很熱絡，「他的秘書催他快點快點，他說No，我們還要繼續聊」。

被問到明年總統若繼續邀請張忠謀擔任領袖代表，是否還會支持，張淑芬說，「你這問題我不能替他回答」，「好像是人家根本還沒請你，就在決定要不要」。

但她強調，張忠謀精神很好，「你別忘了他是一直工作的人」，每天起床後早飯前，都會先運動40分鐘，多半都是到家門前的公園快走、曬太陽，精力充沛，記憶力沒人比得過。

亞太經濟合作會議（APEC）會議期間，張淑芬非常關心張忠謀身體狀況，在會場都會叮嚀他口罩不要拿下來。（編輯：林興盟）1111119

張忠謀
參訪泰國自閉症基金會 張淑芬與孩子共享作畫時光 APEC領袖峰會登場 李顯龍張忠謀場邊敘舊
張淑芬
APEC領袖配偶參觀博物館 張淑芬彭麗媛同框 環團批盧秀燕空氣瓶騙選票 中市府：數據會說話
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族