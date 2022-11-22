FTX破產風暴掃到NBA 總冠軍金州勇士也挨告

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（中央社舊金山21日綜合外電報導）加密貨幣交易所FTX一名客戶今天指控今年奪下美國職籃NBA總冠軍的金州勇士，控告勇士以詐欺手法宣傳現已在美國聲請破產保護的FTX。

路透社報導，具加拿大公民身分的香港居民艾略特．林（Elliott Lam）代表美國以外地區在FTX平台上交易的「數以千計，甚至數以百萬計」客戶，向舊金山聯邦法院提起集體訴訟。

其他被告還有FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）及領導班克曼-佛里特旗下交易公司阿拉美達研究（Alameda Research）的艾里森（Caroline Ellison）。

勇士去年12月宣布FTX成為其官方加密貨幣平台，號稱創下加密貨幣與職業運動結盟的首例。

艾略特．林指控被告謊稱FTX是「投資加密貨幣可行且安全的方式」，好誘騙人們在該平台上投資。

這起訴訟根據加州消費者法，為美國境外擁有FTX收益帳戶的客戶尋求損害賠償。

勇士發言人表示，勇士不會討論懸而未決的法律事務。艾略特．林的律師並未立即回應額外的置評請求。

勇士也是美國國內FTX客戶11月16日在邁阿密提起訴訟的被告。這些FTX客戶向勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、女網好手大坂直美（Naomi Osaka）及喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）等曾為FTX背書過的名人求償。

根據已公布的報導，勇士上週停止了與FTX有關的宣傳。

另一個NBA隊伍邁阿密熱火11月11日表示會撤下FTX的主場冠名，另尋新的冠名贊助商。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111122