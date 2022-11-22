嘗試理解或抱有戒心 南韓爭論廢除北韓媒體禁令

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（中央社首爾22日綜合外電報導）南韓正展開辯論，研議是否要廢除數十年來針對北韓媒體實施的禁令。支持者認為，廢除禁令有助於相互理解；反對者則擔心，北韓宣傳機器可能藉此培養更多親北韓勢力。

南韓國家安全法不准人民閱覽北韓政府網站和媒體，禁止「稱頌、煽動或宣傳」北韓活動。

韓戰從1950年打到1953年，最後以一紙停戰協議中止敵對軍事行為，但兩韓並未簽署和平協議，嚴格來說仍處於交戰狀態。

人權律師團體「民辯」（Minbyun）的張敬旭（Jang Kyung-wook，音譯）說：「（國安法）第7條強迫人民敵視北韓，打壓所有人檢視北韓資料的自由。」

南韓於1948年針對共產主義實施國安法，上次修訂是在1991年。這項法律曾被用來關押數以千計運動人士和叛國者，甚至有人在南韓軍事獨裁統治時期遭到處決。

違反國安法最重可被判處7年有期徒刑，但近年執法已較寬鬆。

民意調查機構STI去年4月公布的調查結果顯示，超過45%的南韓人支持廢除第7條，另約40%反對。憲法法庭今年已開始審理相關請願。

聯合國人權事務委員會（U.N. Human Rights Committee）基於言論自由，也一再建議撤銷第7條。

負責處理兩韓關係的南韓統一部今年7月在報告中告訴總統尹錫悅，漸進開放閱覽北韓媒體，將有助雙方互相理解。

這項提議再度引發爭論：南韓憑藉韓國流行音樂（K-pop），及男孩團體「防彈少年團」（BTS）、熱門影集「魷魚遊戲」（Squid Game）等元素輸出文化影響力，不僅採行民主制度，又握有經濟優勢，這樣的南韓是否還有必要擔心北韓方面的宣傳？

雖然南韓當局放寬執法，仍有許多進步派運動人士指稱政府利用國安法對他們窮追不捨。

檢方資料顯示，2021年，250名被控違反國安法的人之中，有41人被起訴；與此相較，2013年，289名被告中，有197人被起訴。

憲法法庭9月在第一次公開聽證會之前表示，第7條條文用字不夠明確，例如「稱頌」、「煽動」，讓人得以任意解釋，過去也曾被鐵腕政權濫用，壓制異議人士和政敵不得發聲。

但南韓法務部仍反對撤銷第7條。法務部透過聲明表示，「必須付出國家大規模受損害及分裂的代價，才能消除散播支持敵方言論所造成的惡果」，還說這個議題不能讓「意識形態的自由市場」來決定。

也有許多學者和記者加入辯論，他們透過虛擬私人網路（VPN）或代理伺服器取得有爭議的資料，宣稱這種方式有利於人民知情權。

他們還說，北韓電影、歌曲和其他內容，早就廣泛流傳在影音頻道YouTube等平台。

反對者則認為，南韓各黨派在北韓發展核武的議題上僵持不下，分歧正逐漸惡化，平壤當局的宣傳機器可能會在南韓培養更多親北韓勢力。

從北韓脫逃的前北韓駐捷克外交官金泰山（Kim Tae-san，音譯）警告：「北韓可能會製作電視節目和出版品，專門用來在南韓散播分裂種子。」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1111122