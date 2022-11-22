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FTX破產 美國參議院12/1辦聽證會調查

2022/11/22 15:12（11/22 15:32 更新）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦參議院農業委員會已表示，將在12月1日舉行聽證會調查加密貨幣交易所FTX突然倒閉事件。

全球最大的加密貨幣交易所之一FTX 11日聲請破產，約有100萬名客戶和其他投資人面臨數以十億美元計的損失。FTX倒閉引發波及整個加密貨幣業的流動性緊縮危機，導致比特幣價格下跌、其他數位資產重挫。

美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）主席貝南（Rostin Behnam）是「為什麼國會需要採取行動：從FXT倒閉學到的教訓」聽證會指名傳喚的第一名證人。

美國聯邦參議院農會委員會（U.S. Senate Agriculture Committee）主席斯塔貝諾（Debbie Stabenow）17日也敦促國會通過獲兩黨支持的數位商品消費者保護法案（Digital Commodities Consumer Protection Act）。她說，如果有這項法案便可阻擋「FTX做出不當行徑與危險行為」。

聯邦眾議院金融服務委員會（U.S. House Financial Services Committee）也已表示，計劃在12月舉行聽證會調查FTX倒閉事件。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1111122

#FTX
#斯塔貝諾
#貝南
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