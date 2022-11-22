美中防長柬埔寨會談90分鐘 「長時間」討論台灣

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（中央社金邊22日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和今天在柬埔寨展開會談，美方官員表示，兩人在台灣議題上有「長時間」討論，並提到將在未來數月內重啟在裴洛西訪台後取消的部分機制。

路透社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）與魏鳳和會談約90分鐘，美國官員形容這是一次「具有成效且專業」的對話。這是美中防長今年第2次面對面會談，卻是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月訪問台灣以來首次。

一名美方高階國防官員匿名表示，兩人在台灣議題上有「長時間」討論，也提到在未來數月內重啟在裴洛西訪台後取消的部分機制。

這名官員表示，「在過去6個月遭到冷凍的部分機制，預料將會重啟」。

奧斯汀也在會中對魏鳳和強調兩國必須加強危機對話，並對中共軍機「愈來愈危險」的行為提高關切。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）會後發表聲明表示，奧斯汀在會中提到美中進行「實質對話以降低戰略性風險，並提升行動安全」的重要性。

賴德表示，「提到PLA（中國人民解放軍）軍機在印太地區表現出愈來愈具危險性的行為，增加意外發生的風險，他（奧斯汀）對此表示關切」。

魏鳳和則告訴奧斯汀，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

澳洲官方今年6月聲明，一架軍機5月底在南海的國際空域執行任務時，遭中共戰機危險攔截。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）當時表示，中國一架殲-16戰鬥機5月26日攔截皇家澳洲空軍（Royal Australian Air Force）一架P-8「海神式」巡邏機，中國戰機近距離飛至P-8前方並釋放干擾絲。

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奧斯汀與魏鳳和今天在柬埔寨暹粒（Siem Reap）東南亞國協防長擴大會議場邊舉行會談。裴洛西訪台後，中國曾宣布將中斷與美國在多個領域的對話，包括戰區階層（theater-level）軍事指揮官。

美國總統拜登與中國國家主席習近平上週在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會場邊舉行3小時會談，目的是化解美中僵局，避免進入新冷戰局面。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1111122