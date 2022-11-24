習近平會晤多國領袖 分析：北京透過雙邊交流分化美國與盟友

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中國國家主席習近平（前中）近來連續會晤多國領袖，專家視此為北京經歷逾兩年閉關鎖國後，重展外交野心的舉動。圖為習近平16日出席在印尼峇里島舉行的G20峰會。（路透社）

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（中央社台北24日電）中國國家主席習近平近來連續會晤多國領袖，專家視此為北京經歷逾兩年閉關鎖國後，重新展現外交野心的舉動，並認為中國政府正嘗試透過雙邊交流，來分化美國與其盟友的連結。

德國之聲中文網22日報導，逾兩年半未離開國門後，習近平過去數週透過幾場重要的國際外交場合，與美國、歐洲與亞洲等10多國領袖進行雙邊會晤，並在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會發表重要談話。

在APEC峰會前夕的一場工商領導人峰會上，習近平呼籲亞太地區國家推進亞太自由貿易區進程，全面深入參與世界貿易組織（WTO）改革，並「共同反對單邊主義、保護主義」，打造穩定暢通的亞太產業鏈供應鏈。

在印尼峇里島的20國集團（G20）領袖峰會上，習近平除了與美國總統拜登舉行了一場逾3小時的會晤，也分別與法國、西班牙、義大利與荷蘭領導人進行雙邊會談。

報導引述專家分析，總體來說，習近平希望透過這數週密集的外交行程來展現中國外交政策主動且活躍的一面。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，「很明顯，習近平正試圖展示中國外交政策中非常積極的一面。他想表明，經過兩年的閉關鎖國，在與國際社會沒有那麼多的接觸後，中國正試圖重新在國際舞台上活躍起來」。

此外，有分析說，習近平重返國際外交的其中一個目的是希望分化歐洲在中國議題上的團結度。

芬蘭赫爾辛基大學客座研究員英莎麗（Dr. Sari Arho Havren）告訴德國之聲，習近平選擇聚焦與歐洲國家領導人互動，而非與歐盟領導人會面，有幾個主要因素，包括北京從不認為歐盟機構擁有與歐盟國家同等的權力，而傳統上，中國也傾向經營雙邊關係。

英莎麗還說，北京除了想藉由分裂策略來削弱歐盟內部的團結性，還想削弱跨大西洋聯盟，「若美國在中國持續推進對台統一進程的情況下，決定對北京進行制裁時，歐盟國家不太可能形成一個共同的方法來對付中國」。

英莎麗認為，北京積極分化歐洲國家的團結性，是因為認知到歐盟近年來想降低對中國的經濟依賴性，並轉移其供應鏈，而這些發展都是中國所不樂見的，因為降低對中國的經濟依賴性，就代表降低中國對歐洲的政治影響力。

她說，「這也是為何中國在會後的聲明中，強調要共同應對全球經濟挑戰，保持穩定的供應鏈，並反覆要求歐盟國家積極影響中歐關係。這些都是北京的痛點」。

莊嘉穎則指出，美國自拜登上任後，便持續強化與盟國的連結，中國當局與習近平批評這是冷戰思維，並認為會破壞國際秩序的穩定。

莊嘉穎說，「中國意識到，美國與盟國之間的協調，為美國挑戰中國創造了許多選擇，而中國能削弱美國優勢的方法，便是弱化美國與盟國跟美國各個盟友之間彼此的連結」。

莊嘉穎認為，為阻止美國透過與盟國合作來遏制中國的發展，北京已嘗試對美國與盟國之間的連結製造阻礙，「仍須觀察的是，美國在多大程度上，可以讓不同國家加入其推動的『基於規則的國際秩序』，而中國又是否能透過提出一個替代方案，將不同國家連結起來」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1111124