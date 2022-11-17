拜習會受矚目 分析：中國首重解決與美政治分歧
2022/11/17 12:34（11/17 13:15 更新）
美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）14日在印尼峇里島舉行雙邊會談。（路透社）
（中央社記者張謙香港17日電）中國國家主席習近平在印尼峇里島G20峰會上會晤多國領袖，據分析，習近平與美國總統拜登的會晤最受重視，中方並認為中美首重解決政治分歧，而非經濟議題。
明報今天刊文指出，截至昨天，習近平在峇里島分別會晤了9國領袖，這是他在疫情後出訪最為密集的一次元首外交。
文章表示，在習近平與各國領袖的會面中，當屬與拜登的峰會最受重視，其次是與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的會面，這方面可以從中國大陸官方媒體的相關報導充分體現。
比如，新華社以2800多字報導了「習拜會」，中央電視台新聞聯播的報導時間超過10分鐘；對中法峰會，新華社的消息稿也有800多字，央視的新聞有3分多鐘。
至於習近平與其他國家領袖的報導，規格基本一致，都只是新聞稿500、600字，電視報導兩分鐘左右。
文章表示，從習近平與外國領袖的連場雙邊峰會看，中共政治局常委兼中辦主任丁薛祥、國務委員兼外長王毅、全國政協副主席兼國家發改委主任何立峰和副外長馬朝旭是「穩膽」（必然參加），其他上場者則視不同對象隨時變陣。
據指出，在「習拜會」中，中方參與者除了「穩膽」4人組合及副外長謝鋒外，另外增加了國家主席秘書呂錄華、外交部部長助理華春瑩及外交部美大司司長楊濤。
文章據此指出，中方認為，經濟議題並非中美關係的當務之急，關鍵要先解決外交政治分歧。（編輯：吳柏緯）1111117
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