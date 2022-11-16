華爾街日報：美中密談促成拜習會 兩國關係轉向管控競爭

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美中領導人本週在印尼面會，美媒披露，裴洛西訪台幾週後，拜登幕僚就開始與中國高層官員私下交流，為拜習會奠基，而這次峰會也象徵美中關係重點轉變成管理兩強的激烈競爭。

「華爾街日報」報導，美國從前總統川普（Donald Trump）政府開始，在經濟、外交、軍事上加強施壓中國。現任總統拜登（Joe Biden）維持前朝對中國加徵的關稅，並祭出限制出口先進半導體到中國的新措施。

不過，美方同時希望拜習能恢復他們各自擔任副手時那種全面性面對面會談，而且兩人7月通話後，已指示屬下探索面會契機。

但美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣後，北京不僅實施大規模軍演，宣稱將關閉美中若干軍事溝通管道，還開始限制兩國在氣候變遷、經濟、全球公衛議題上的交流。美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）亦遭北京官員冷凍。

官員表示，雖說白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等美方官員還能與中國駐美大使秦剛聯繫，也維持了與北京較低層級官員私下交流的管道，但除此之外，聯繫中國經常換回一片靜默。而秦剛同樣難以找到願意與他交流的美國商界人士。

今年9月，美中僵局開始融冰。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外長王毅趁紐約聯合國大會之際會談，白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）、國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）也跟中國副外長謝鋒會面。

華爾街日報指出，謝鋒去年初當上副外長後，接下管理對美關係的主要角色，包括參與協商讓華為財務長孟晚舟獲釋。

羅森柏格與謝鋒同意悄悄恢復溝通管道，雙方除聚焦討論拜習會的可能性，羅森柏格並敦促中方恢復與美國大使勃恩斯的交流。之後兩國團隊頻繁透過視訊和電話聯繫，雙方高官到印尼峇里島後，還聚在飯店內一直協商到拜習會當天凌晨3時。

美中官員說，拜習會原本預計持續2小時，結果含中場休息談了3個鐘頭，為確保兩人能好好運用自己的時間，雙方同意使用同步口譯，而非重要峰會常用的逐步口譯。

根據知情人士，習近平會前花了好幾小時反覆思考如何談論台灣，還修改論題來恰當反映自己的想法。為了向拜登表達中國希望不必動武統一台灣，習近平花了很長時間討論中國與台灣的歷史。

一名美國官員說，儘管習近平未明確表達無計畫立即侵台，仍給予拜登和幕僚這種印象。如今中國房地產蕭條，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策扼制經濟成長，對拜登團隊來說，習近平似乎想在中國不穩定的時期追求穩定和可預測性。

美方官員並提到，他們仔細研讀拜習會逐字稿，從中尋找更多關於習近平思路的蛛絲馬跡。他們相信習近平承諾賦予高層幕僚恢復固定溝通的權力，但可能會花一些時間，部分原因在於習近平上個月接下中共總書記第3任期後，領導階層將大換血。

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華爾街日報評析，這場峰會大致完成雙方設定的目標：恢復兩強對話，以及維持美中關係穩定的措施。但拜習會也象徵美中關係走向新階段，重點將擺在管理兩大經濟強權的激烈競爭、防止衝突、尋找共同點，告別過去政府聚焦敲定經濟協議、尋找新商機、擴大合作等目標。

美中官員都表示，在雙邊關係新階段，北京與華府必須思考如何共存和避免衝突，或者至少將衝突延後。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111116