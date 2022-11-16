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美國務院公開證實 布林肯明年初將訪問中國

2022/11/16 06:07
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（中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電）美國國務院首席副發言人巴特爾今天公開證實，繼14日拜習會後，國務卿布林肯明年初將訪問中國，雙方目前正積極安排行程。若順利成行，布林肯將是第3位訪中的拜登政府高層官員。

美國總統拜登（Joe Biden）14日在印尼20國集團（G20）峰會前夕，與甫取得第3任期的中國國家主席習近平進行長達3小時會談。拜登上任以來，曾透過電話或視訊與習近平進行5次對談，但這是兩人首次面對面會晤。

拜習會後，美國媒體引述不具名美國官員透露，布林肯（Antony Blinken）將訪問中國，時間暫定明年初；巴特爾（Vedant Patel）今天公開在例行媒體簡報會上證實此事。

巴特爾表示，拜習會後，美方決定派布林肯訪問中國，目前正積極與中方聯繫安排行程，時間暫定明年初，但現在無法提供更多細節。

若順利成行，布林肯將是繼美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）、美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）後，第3位訪問中國的拜登政府高層官員。

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接任國務卿以來，布林肯曾4次與中方對口、中國國務委員兼外長王毅會晤，分別為去年3月在美國阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）、去年10月在羅馬G20領袖峰會場邊、今年7月在峇里島G20外長會議場邊，以及今年9月紐約聯大會議期間，都在中國境外。

兩人過去4次會晤，台海安全都是焦點議題之一。布林肯近日頻頻警告中國決心加快統一台灣時間表，指多數手機晶片都是台製，若台海爆發危機，對全世界都是壞事；美中外長在這背景下第5次會面，台灣勢必再成談判桌上議題。（編輯：陳政一）1111116

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