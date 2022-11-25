沙國加強亞洲關係 首屆中阿峰會12月登場

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（中央社杜拜24日綜合外電報導）在盛產石油的沙烏地阿拉伯加強與亞洲的關係之際，中國駐杜拜總領事館表示，沙烏地阿拉伯將於12月初舉辦有史以來第一次中阿峰會。

法新社報導，按沙國外長說法，中國國家主席習近平12月將訪問沙烏地，但中方總領事館聲明沒有具體說明習近平抵沙訪問是否與峰會同時進行。

中國駐杜拜總領事李旭航22日在領事館網站上發聲明表示，首屆中國與阿拉伯國家峰會將於12月上旬在沙烏地召開。聲明中沒有提到會談的確切日期或與會人員。

根據中國駐杜拜總領事館聲明，李旭航指出中國與包括阿聯酋在內的阿拉伯國家的關係「如同兩國航天事業一樣駛入發展的快車道」並稱峰會「在中阿關係史上具有里程碑意義」。

沙國和其他波斯灣國家轉向加強與亞洲市場的關係，適逢石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）無視華府增產請求，決定大幅削減石油產量，使得沙烏地與美國長年盟邦關係陷入緊張。

美國抨擊減產的決定等同在烏克蘭戰爭中「與俄羅斯結盟」，並警告將會有「苦果」，但並未明說。

下次OPEC+會議將於12月4日舉行，屆時會使全球能源供應爭端重新成為人們關注的焦點。

綜合其他外電與阿拉伯聯合大公國媒體報導，中阿峰會期間習近平將與阿拉伯國家領袖面對面交換意見，也是習近平睽違7年再次訪問沙烏地。

習近平將利用12月的出訪強化2016年1月訪問沙國時達成的合作關係。按中國海關統計數據，沙烏地目前已是中國最大的海外石油來源。

今年稍早，阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）與中國政府中東問題特使翟雋已就廣泛議題交換意見，包含阿拉伯世界與中國間全面提升合作。

此外，今年3月時更有報導披露中沙再次討論並有意敲定已談了6年的「石油銷售以人民幣計價」機制。

當時外媒分析，即便只是部分原油的計價從美元換成其他貨幣，也將影響深遠。全球大部分石油銷售目前以美元結算，比例約為80%，當年美國尼克森政府與沙國達成協議，沙烏地1974年以來一直只以美元進行石油貿易，換取美國對沙烏地的安全保證。但如今沙國向中國出口的原油量已遠超過售美。

當時「華爾街日報」認為，一旦沙烏地改用人民幣為出售給中國的石油計價，將在中東國家有示範作用，恐削弱美元在國際金融體系霸主地位；華府幾十年都是仰賴美元的霸主地位印發美國公債，融資預算赤字。

全球安全分析研究所（IAGS）所長魯夫特（Gal Luft）當時說：「石油市場，乃至全球整個大宗物資市場，是美元作為儲備貨幣地位的基石。若石油美元這塊有變，整座牆恐要開始倒塌。」（譯者：陳昱婷、陳亦偉）1111125