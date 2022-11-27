義大利南部離島土石流釀死 逾10人失蹤

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（中央社義大利卡薩米喬拉泰爾梅26日綜合外電報導）義大利官員和緊急救難單位表示，位在那不勒斯灣的伊斯契亞島（Ischia）因大雨引發土石流，造成一名女性喪生，另有約十幾人失蹤。

綜合法新社和路透社報導，義大利媒體與緊急救難單位表示，伊斯契亞島北端的卡薩米喬拉泰爾梅（Casamicciola Terme）於一夜大雨之後發生土石流，至少吞沒一棟房屋，並將數輛車掃進海中。

那不勒斯省（Naples）首長帕隆巴（Claudio Palomba）說，救援人員發現一具女性遺體，直到今天傍晚仍有約十幾人下落不明。

不過他說，稍早通報失蹤的民眾有一部分後來證實安全無虞，其中包括一個有新生兒的家庭。帕隆巴補充說，已疏散在土石流區域附近的約100人。

消防單位發言人卡里（Luca Cari）告訴法新社：「我們擔心可能還有其他受害者，但到目前為止的數字是一人死亡。」

救援工作因持續降雨和強風而受阻，也延誤從本島來增援的渡輪。

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）稍早警告有人被困在泥流中，情況「非常嚴重」。

然而，他否認副總理暨基礎建設部長薩爾維尼（Matteo Salvini）有關8人喪生的聲明，說這個數據尚未獲得證實。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111127