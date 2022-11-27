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義大利離島土石流 政府宣布緊急狀態釋出救災基金

2022/11/27 22:35
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（中央社義大利卡薩米喬拉泰爾梅27日綜合外電報導）義大利南部伊斯契亞島（Ischia）昨天發生土石流，造成至少1人死亡、十多人失蹤後，義大利政府今天宣布緊急狀態。

當地媒體與救難單位表示，伊斯契亞島上的小鎮卡薩米喬拉泰爾梅（Casamicciola Terme）昨天晨間發生土石流，吞噬至少1棟民宅，並把數輛汽車推往海裡。

法新社報導，民防部長穆蘇梅齊（Nello Musumeci）表示，內閣召開緊急會議、宣布緊急狀態後，釋出第一批共200萬歐元（約新台幣6445萬元）的救災基金。

超過200名救難人員還在現場持續搜救十多名失蹤者。數以百計的志工等人則站在及膝泥巴中，忙著清理鎮上街道。

現場可以看到被土石流壓壞的汽車與巴士殘骸，四處都是巨石，挖土機試圖清理民宅、汽車和商家前的道路。

根據義大利艾吉新聞社（AGI），救難人員發現一名31歲女性的遺體。

45歲居民羅芮尼（Salvatore Lorini）告訴法新社：「山塌了，店家、汽車、飯店毀了，9年前已經發生過這種事。現在我在清理岳母的店面。」

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他認為這次土石流成因是缺乏維護和預防工作，「因為大自然是大自然，發生過地震，但若有一點防護措施」就能拯救性命。

伊斯契亞島是座火山島，距離那不勒斯（Naples）約30公里，島上的卡薩米喬拉泰爾梅鎮是水療勝地，冬季居民8000人。這座城鎮2017年曾遭地震襲擊，造成2人喪生，而19世紀末一場規模更大的地震更曾導致它全毀。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111127

#法新社
#義大利
#伊斯契亞島
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