北約外長會議登場 聚焦討論援助基輔過冬

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（中央社布加勒斯特29日綜合外電報導）北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格在今明兩天會議中，將呼籲盟邦承諾加強援助烏克蘭過冬。由於俄軍攻擊基礎設施，烏國總統已告訴居民，準備迎接寒冷且黑暗的另一週。

路透社報導，北大西洋公約組織（NATO）這兩天在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行外長會議，將聚焦討論加強供應烏克蘭防空系統和彈藥等軍事援助，但也會討論到非致命性武器援助，例如燃料、醫療補給、冬季裝備、無人機干擾器等。

部分非致命性武器援助已透過一項北約援助方案送出。北約盟邦可透過這項方案捐贈，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）希望將它擴大。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已警告國人，本週俄羅斯發動的新攻勢可能會跟上週一樣強烈。俄軍上週發動開戰後最嚴重的攻擊，導致數以百萬計的人沒有暖氣、飲水或電力可用。

俄羅斯承認鎖定攻擊烏克蘭基礎設施，但否認意圖傷害平民。

一名資深歐洲外交官說：「對烏克蘭來說，這會是個恐怖的冬天，所以我們致力加強我方援助，使其具有韌性。」

輪值七大工業國集團（G7）主席的德國也安排在北約會議場邊跟一些夥伴會談，力求找到方法來加速重建烏國能源基礎設施。

軍事方面，北約持續敦促軍火製造商加速生產，但另一名外交官示警供應量能問題愈來愈多。

這名外交官說：「交貨方面，我們盡己所能，但真的有麻煩。烏克蘭人知道。就算美國軍火工業有實力，也碰上問題。」

北約成員國外長們也將討論烏克蘭加入北約的申請案，但他們可能只會確認北約的開放門戶政策，對於被戰火蹂躪的烏克蘭來說，北約成員身分看來仍遙不可及。

2008年，北約在布加勒斯特同一場地召開的峰會中，同意烏克蘭最終將成為北約成員。然而領導人們並未採取任何具體步驟，像是給予基輔成員國行動計畫（membership action plan）、列出烏克蘭邁向北約的時間表。

北約成員國外長們也將討論如何增強社會的韌性。史托騰柏格日前警告西方國家，在擺脫俄國供應的能源之際，必須小心別轉而依賴中國。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1111129