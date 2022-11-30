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促美結束對亞桑傑訴訟 澳洲總理：適可而止

2022/11/30 18:07
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（中央社雪梨30日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天表示，曾私下要求美國官員結束對維基解密創辦人亞桑傑的法律訴訟，並且強調應「適可而止」。

法新社報導，具澳洲公民身分的維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）自從2019年以來就被關押在英國倫敦監獄中，等待引渡到美國受審。他遭控於2010年洩露伊拉克和阿富汗戰爭美軍相關機密文件。

艾班尼斯（Anthony Albanese）告訴國會：「我不久前就表達過看法，要適可而止，該是讓此事做個了斷的時候了。我曾經私下向美國政府代表提出此事，我的立場很清楚。」

儘管對51歲亞桑傑的諸多作為並不同情，艾班尼斯仍質疑，讓法律行動這樣繼續下去意義何在。

2019年以來，亞桑傑一直被關在倫敦東南區戒備森嚴的貝爾馬什監獄（Prison Belmarsh）。此前他遭控涉及發生在瑞典的性侵案並且棄保潛逃；更早之前則在厄瓜多駐倫敦大使館藏匿7年，躲避被引渡至瑞典。

若在美國遭判有罪，他可能面臨數十年徒刑。

艾班尼斯也將亞桑傑的遭遇與因洩漏大量軍方機密給維基解密而遭判35年徒刑的變性士兵曼寧（Chelsea Manning）相提並論。曼寧2017年獲時任美國總統歐巴馬減刑。

艾班尼斯說，曼寧「現在已經可以在美國社會自由行動」。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111130

#亞桑傑
#艾班尼斯
#曼寧
艾班尼斯
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