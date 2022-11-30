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中俄空軍日本海聯合戰略巡航 首度降落彼此機場

2022/11/30 21:27（11/30 21:54 更新）
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中俄兩國空軍30日在日本海、東海、西太平洋海域上空實施聯合空中戰略巡航，引發日本戰機緊急起飛對應。圖為中國六型轟炸機。（圖取自日本統合監部網頁mod.go.jp）
中俄兩國空軍30日在日本海、東海、西太平洋海域上空實施聯合空中戰略巡航，引發日本戰機緊急起飛對應。圖為中國六型轟炸機。（圖取自日本統合監部網頁mod.go.jp）
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（中央社台北30日電）中俄兩國空軍今天在日本海、東海、西太平洋海域上空實施聯合空中戰略巡航，引發日本戰機緊急起飛對應。俄羅斯國防部事後表示，這次中俄空軍首度實施降落在彼此機場。

中國國防部官網30日下午發布這項消息，並稱這是根據中俄兩軍年度軍事合作計畫，在日本海、東海、西太平洋海域上空實施例行性聯合空中戰略巡航。

中俄空軍上次聯合空中戰略巡航是在今年5月24日，今天是第5次。

日本統合監部官網今天通報，11月30日上午，2架中國轟六型轟炸機飛越東海，穿過對馬海峽進入日本海後，確認已向北飛向中國大陸。

通報稱，大約在同一時間，兩架推定的俄羅斯飛機在日本海向南飛行，然後轉身向北飛去，確認飛向了大陸。對此，航空自衛隊西部防空隊等的戰機緊急起飛對應。

俄羅斯衛星通訊社引述俄國國防部新聞處稱，俄羅斯空天軍和中國人民解放軍空軍30日在亞太地區再次進行聯合空中巡邏。俄軍TU-95MC戰略轟炸機和解放軍轟6K轟炸機組成的空中小組在日本海和中國東海水域上方進行了空中巡邏。

通稿稱，俄羅斯飛機首次在聯合空中巡邏中完成在中國機場的降落，而中國飛機則完成了在俄羅斯機場的降落。

通稿指出，俄羅斯戰略飛機飛行了大約8小時。俄軍的SU-30M和SU-35C戰鬥機伴飛了這些飛機。

俄羅斯國防部並稱，俄中軍方在亞太地區的聯合空中巡邏不針對第三國。在聯合巡邏期間，俄中兩國飛機根據國際法行動，沒有侵犯他國領空。（編輯：楊昇儒）1111130

#俄羅斯
#中國
#日本海
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