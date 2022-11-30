學者指歐企在中國3趨勢：在地化、分散化、集中化

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（中央社記者田習如布魯塞爾30日專電）歐洲議會貿易委員會今天討論歐洲企業在中國的處境和對中貿易關係，應邀報告的智庫學者巴爾金指出，歐企在中國有產銷在地化、分散布局其他市場，以及對中投資集中在大企業等3個趨勢。

歐洲議會（European Parliament）國際貿易委員會今明兩天分別安排討論歐盟與中國、台灣的貿易關係。在今天的對中貿易討論中，應邀分享觀察的榮鼎諮詢公司（Rhodium）兼智庫德國馬歇爾基金會（GMF）研究員巴爾金（Noah Barkin）分析，歐洲企業在中國新投資案家數減少、考慮撤出家數增加的現象，來自4個破壞性原因，並衍生出3個趨勢。

他指出，最大原因來自中國政府對疫情封控，目前政策雖似有放鬆，但「不要錯誤期望數個月內會像其他國家那樣解封，甚至有人評估明年內都不會（完全解封）」。

第2個破壞歐洲企業在中國經營環境的因素是地緣政治緊張，他認為這主要來自北京的行為，次為美國相應的制裁政策，而俄烏戰爭的教訓也讓企業重新考量中國與台灣衝突的影響。

第3是中國政治化的經營環境在國家主席習近平任內更加深。最後則是中國的整體經濟前景，除了受到前述3因素拖累，還有一胎化政策後果等其他結構性問題。

巴爾金強調，雖然中國市場規模仍大到不可忽視，但歐洲企業已被迫要思考長期性的問題：「如何在中國持續發展而不失去獨立性，是所有歐洲企業現在需要思考的事⋯⋯許多我們認為不合理的事，在習近平的立場看來非常合理。」

他觀察歐洲企業對中國布局有3個趨勢，首先是「in China，for China」，也就是把在中國的生產、銷售、服務與其他市場切開、脫鉤，包括用更多中國員工取代外派他國員工到中國。這將使短期和中期歐洲企業對中國的直接投資（FDI）增加，而歐洲企業與中國的進出口貿易將會減少。

其次是將投資布局從中國分散到其他市場，例如越南等東南亞國家，這自2020年疫情開始後就出現，未來將加速。他並表示許多企業是同步進行在地化與分散化這2個做法。

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另一趨勢則是未來歐洲企業對中國的投資將更集中在大型企業，巴爾金與團隊在榮鼎9月公布的報告已發現，歐洲在中國的前10大企業就占了所有歐洲對中國FDI的80%，這個趨勢將持續，也代表歐洲中小企業在中國生存會愈來愈困難。

歐盟執委會（European Commission）出席代表則回應，歐盟已有措施協助中小企業分散布局和強化供應鏈韌性，同時對中國除了尋求交往協商，歐盟也有單方面工具可以因應中國政府破壞市場公平競爭，例如不久前立法針對外國強迫勞動的產品可禁止進口。（編輯：黃自強）1111130