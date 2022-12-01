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拜登偕夫人點亮國家耶誕樹 金燦光芒閃耀黑夜[影]

2022/12/1 13:15（12/1 16:08 更新）
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影片來源：CBS News

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）遵循白宮百年來的傳統，美國總統拜登與第一夫人今晚在熱烈的歡呼聲中，點亮了高聳的國家耶誕樹（National Christmas Tree），讓夜裡閃耀著璀璨的光芒。

美聯社和哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，在這濕冷的夜晚，拜登與夫人吉兒（Jill Biden）以及主持人LL Cool J帶領人群倒數計時，點亮國家耶誕樹。

拜登發表了簡短談話，敦促美國團結一致，還說：「拜登一家祝福各位，耶誕快樂，美國！」

這項傳統可追溯到1923年，時任總統柯立芝（Calvin Coolidge）從白宮走到橢圓形草坪，在當地合唱團和美國海軍樂隊的演奏下，點亮一棵14.6公尺高的耶誕樹，樹上綴有2500顆紅色、白色和綠色燈泡。

國家耶誕樹點燈儀式年復一年地舉行，每年總會吸引數以千計民眾來到華盛頓共襄盛舉，只有在戰爭期間和國家遭遇重大災難時例外。

今年這棵株高超過8公尺的白杉去年才剛種下。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）偕夫婿任德龍（Doug Emhoff）與拜登夫婦一起欣賞音樂表演，今晚的演出陣容包括美國海軍樂隊、亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）、加拿大歌手仙妮亞唐恩（Shania Twain）、古巴裔美國歌手葛洛麗雅伊斯特芬（Gloria Estefan）等。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年的點燈儀式沒有現場觀眾；已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年11月22日遇刺身亡後，美國舉行為期30天的全國哀悼，詹森（Lyndon Johnson）總統將點燈儀式推遲至耶誕節前幾天才舉行；1941年至1945年二戰期間則暫停為國家耶誕樹點燈。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1111201

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