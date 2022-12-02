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美跨黨聯邦參議員警告中國勿暴力鎮壓白紙運動

2022/12/2 12:57
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）42名跨黨派美國聯邦參議員今天警告中國不要暴力鎮壓境內抗議活動，這會對美中關係造成「巨大損害」。

路透社報導，以民主黨籍的蘇利文（Dan Sullivan）、默克利（Jeff Merkley）及共和黨籍的麥康奈（Mitch McConnell）、楊恩（Todd Young）為首的42名參議員，在寫給中國駐華府大使秦剛的信中表示，他們密切關注中國的抗議活動。

信中說道，「我們也密切關注中國共產黨對這些抗議活動的反應」，並提到北京當局1989年暴力鎮壓學生運動，造成數百人甚至數千人喪命。

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信中還說：「我們以最強烈的措辭警告中國共產黨，切勿再次對和平抗議的中國群眾採取暴力鎮壓手段，他們只是想要更多自由。如果發生這種情況，我們認為這將對美中關係帶來嚴重後果，造成巨大損害。」

中國實施全球最嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，近期因多地出現抗議活動而面臨動盪；這是自中國國家主席習近平2012年上台以來，首度爆發大規模公然反抗。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1111202

#中國
#中國共產黨
#蘇利文
默克利
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