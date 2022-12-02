特斯拉首輛電動卡車Semi交車 售價等訊息不明[影]

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（中央社舊金山1日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉執行長馬斯克今天將公司製造的首輛電動卡車Semi交貨給百事公司，但未提供定價、生產計畫和它的載貨量等細節。

馬斯克（Elon Musk）在特斯拉（Tesla）美國內華達州廠的活動舞台上表示，這款電動的長途卡車有助減少高速公路上的碳排，在動力和安全方面也優於現有的柴油車型，而且也將有類似公司即將堆出的電動皮卡車Cybertruck所會運用的快速充電技術。

馬斯克說：「如果你是卡車司機，而且你想要路上最猛的卡車，那就是這台了。」他並指出，特斯拉宣布要推出全電動卡車至今已經5年了。即便如此，業內的專家仍舊懷疑，電動卡車是否能在符合經濟效益狀況下載重奔馳數百英里。

這是馬斯克買下推特（Twitter）後，特斯拉首次舉行發表會，有部分投資人擔心這項併購案會轉移焦點。特斯拉並未公佈Semi的定價，也沒有提供起初規劃幾種車型的細節，或預估何時可交車給百事公司（PepsiCo）等客戶的訊息，僅表示將會開始用Semi來運送零件到加州佛利蒙特（Fremont）的工廠。

特斯拉2017年曾表示，續航里程300英里的Semi車款價格是15萬美元，續航里程500英里的Semi售價則是18萬美元，但在那之後，特斯拉載客用電動車的價格就開始飆漲。

特斯拉董事長丹候（Robyn Denholm）最近表示，公司今年會生產100輛Semi。馬斯克曾表示，特斯拉的目標是在2024年生產5萬台Semi。

百事公司在2017年訂了100輛Semi，這次用Semi為參加發表會的賓客載了點心來。

美國釀酒商安海斯-布希公司（Anheuser-Busch）、快遞運輸業者優比速公司（UPS）和零售業巨擘沃爾瑪公司（Walmart Inc）都已經訂了Semi。

特斯拉沒有提供有關訂單或向客戶交車的詳細訊息，也沒有估計和柴油卡車相比，潛在客戶用電動卡車的總成本差了多少。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1111202