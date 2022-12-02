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美國11月非農就業人口成長優於預期 失業率持穩

2022/12/2 23:02
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國政府今天公布11月非農業就業報告，就業人口成長優於預期，薪資也成長，就業率持穩，顯示未受利率攀升及衰退疑慮影響。這可能使得美國央行本月緩和升息步伐難度更高。

美國勞工部公布，11月增加26萬3000名非農業就業人口，高於路透社調查經濟學家平均預估的增加20萬名；10月新增就業人口也由先前公布的26萬1000名上修至28萬4000名。11月失業率維持在3.7%。

美國平均時薪單月成長幅度也由10月的0.5%上升至11月的0.6%，這使得薪資與去年同期相較，增長幅度由10月的4.9%漲至11月的5.1%。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）擔憂成本高昂成為根深蒂固問題，因此積極調高利率來平抑達到數十年高點的通貨膨脹。但最新就業數據顯示，美國經濟熱度並未降溫，令央行官員難以鬆口氣。

儘管貨幣政策緊縮，通常預期會導致就業人口減少；但經濟學家指出，由於目前勞工難覓，企業不太願意裁員。

10月底時，美國新增職缺達到1030萬件，許多是在餐旅、醫療照護和社會救助行業。（譯者：張正芊）1111202

#美國
#法新社
#路透社
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