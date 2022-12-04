耶城僅此1位 巴勒斯坦前籃球員化身耶誕老人送暖

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（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）耶路撒冷的舊城區有數十座教堂，但在耶誕將來臨之際，這裡卻只有1位耶誕老人——1位身材魁梧的巴勒斯坦前籃球員。

每年12月，基督教朝聖者和其他人來到以色列吞併的東耶路撒冷慶祝耶誕時，街道上總閃耀著綠色和紅色的光芒。

而7年前的此時，耶路撒冷有個名叫卡西西耶（Issa Kassissieh）的居民，把他有700年歷史的住家一樓改造成石窟，放滿糖果和熱紅酒，還提供造訪者坐在耶誕老人腿上的機會。

身著紅色耶誕老人裝、留著鬍子的卡西西耶今天「呵呵呵」地迎接本季第1批來到耶誕老人之家的訪客。本身是基督徒的他說：「耶路撒冷有許多宗教，有穆斯林、基督徒和猶太人，我歡迎信仰各種宗教的人來我家，我向大家敞開雙手。」

卡西西耶身高190公分，身為巴勒斯坦籃球隊隊長，高人一等讓他打球時如虎添翼，而這樣的「高高在上」，似乎也沒讓孩子們退避三舍。

8歲的巴勒斯坦穆斯林馬瓦（Marwa）笑著告訴法新社：「我不是基督徒，但我還是很愛耶誕老人…我們家也有1棵（耶誕）樹。」

來自世界各地的遊客排隊等著坐到耶誕老人腿上，看看他們是在他的小淘氣名單或是乖寶寶名單上。

52歲的美國人帕及多（Alison Pargiter）和她的孩子們一起排隊等候：「讓我們的孩子玩得開心很重要，但我們也希望他們知道耶誕節背後的故事。」

卡西西耶說，這些小訪客索取的禮物非常現代，「每個孩子都跟我要iPhone」。

「我從不隨口承諾，但我會說：『我們禱告吧，如果你在我的好寶寶名單，你就會得到它。』」

小時候，卡西西耶的爸爸會為他和他的兩個姐妹裝扮成耶誕老人。15年前，他翻出父親的耶誕老人裝，決定扮起耶老角色。

但扮演耶老，不只是裝扮像就好了，卡西西耶參加了丹麥舉辦的世界耶老大會，還到美國科羅拉多州的耶誕老人學校學習。

是的，確實有耶老學校這樣的地方。

卡西西耶把他在另1所耶老學習中心「查爾斯霍華德耶誕老人學校」（Charles W. Howard Santa Claus School）取得的證書拿給記者看，他說，這證明他是耶路撒冷唯一合格的耶誕老人。

卡西西耶深知耶路撒冷的敏感性，除了對基督徒重要之外，舊城區還有許多猶太人和穆斯林的聖地。數十年來，這裡也一直是以色列和巴勒斯坦衝突的焦點。

卡西西耶在石窟裡告訴法新社：「從耶路撒冷傳遞愛與和平的訊息很特別——它是世界的心臟，耶路撒冷和平，世界就和平了。」

對這位土生土長的耶路撒冷人來說，成為好耶老的秘訣很簡單，「孩子們問問題，一定要給他們答案」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111204