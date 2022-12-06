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首頁 / 國際

中國駭客被控竊取美國疫情紓困金 至少6.1億元

2022/12/6 09:50（12/6 10:24 更新）
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美國特勤局5日表示，中國駭客自2020年以來，竊取了價值超過新台幣6.1億元的COVID-19紓困金。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
美國特勤局5日表示，中國駭客自2020年以來，竊取了價值超過新台幣6.1億元的COVID-19紓困金。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國特勤局今天表示，中國駭客自2020年以來竊取了價值超過2000萬美元（約新台幣6.1億元）的美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）紓困金。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，根據美國特勤局（Secret Service）說法，與中國政府有關聯的駭客至少竊取了2000萬美元的美國COVID-19紓困金，包括美國小型企業署（Small Business Administration）貸款及十幾個州的失業保險基金。

特勤局拒絕提供任何額外細節，但證實了NBC News的報導；該報導指出，據信作案的中國駭客團隊在資安研究界被稱為APT41或Winnti。

專家表示，APT41是一個罄竹難書的網路犯罪組織，他們執行了種種有政府撐腰的網路入侵及出於金融動機的資訊竊取行動。

這個駭客組織的幾名成員在2019年和2020年遭美國司法部起訴，罪名是監控100多家公司，包括軟體開發公司、電信供應商、社群媒體公司和電玩開發商。

時任美國司法部次長的羅森（Jeffrey Rosen）當時表示：「令人遺憾的是，中國共產黨選擇了一條不同的道路，只要網路犯罪分子是攻擊中國境外電腦，竊取對中國有助益的智慧財產權，這些駭客在中國境內就得以安全生存。」

中國駐華盛頓大使館並未立即回覆路透社的置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111206

#美國特勤局
#中國
#駭客
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