哥倫比亞豪雨成災 山區土石坍方釀34死9傷

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（中央社波哥大5日綜合外電報導）哥倫比亞緊急救援部門表示，西北部降下豪雨造成山區坍方，大量土石傾瀉而下，橫斷一截蜿蜒公路，吞沒一輛巴士和多部車輛，造成34人喪生。

當局為今晚發生的土石坍方展開大規模救難行動，數十名搜救人員戴著安全帽、使用挖土機和鏟斗機挖開土石堆，以尋找遇難者。

這起釀成34人死亡的災難發生在偏遠小鎮普韋布洛里科（Pueblo Rico），哥國國家災害風險管理局（National Unit for Disaster Risk Management）表示，罹難者包括8名未成年人；另有9人受傷。

民防官員說，一輛搭載25名乘客的巴士從卡利市（Cali）出發，行駛了270公里之後，在經過安地斯山脈（Andes）地區時遭遇土石坍方。

哥倫比亞媒體報導，有一名兒童倖免於難，救難人員將他從母親懷中拉出來，但母親不幸喪生。

一名倖存者說，巴士司機起初設法躲過最嚴重的土石坍方。

倖存者伊巴古恩（Andres Ibarguen）告訴地方電台Lloro Stereo說：「當部分土石落下時，司機試圖倒車，而在大量土石傾瀉而下時，司機還努力讓巴士倒退。」

根據哥國政府資料，今年8月開始的雨季為40年來最嚴重，所釀事故已造成270多人喪生。

哥倫比亞宣布與反聖嬰（La Nina）氣候現象相關的異常長久降雨為「國家災難」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111206