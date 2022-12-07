蘋果AirTag助跟蹤騷擾 女性受害者提集體訴訟

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（中央社紐約6日綜合外電報導）美國2名女性指控蘋果公司去年4月推出所謂「防追蹤」的藍芽追蹤器AirTag後，她們的前伴侶和其他跟蹤狂反而更容易追蹤她們的下落，昨天在舊金山聯邦法院提出集體訴訟。

路透社報導，這2名受害女性表示，蘋果公司一直無法保護人們免於在非自願情況下被以AirTag跟蹤。

直徑3.2公分的AirTag售價29美元起跳，可以和鑰匙放在一起或放入錢包、背包和其他物品內，以利在這些物品遺失時，找到它們。

不過，隱私專家和執法部門表示，有些人利用AirTag來犯罪或達成惡意目的。

這兩名原告將AirTag稱作「跟蹤狂和騷擾狂首選利器」，並稱它與今年發生在俄亥俄州的亞克朗，以及印第安納波利斯的女性謀殺案有關。

原告之一的休斯（Lauren Hughes）表示，她的前男友在她汽車輪胎上方輪艙空間處放置一個AirTag後，得知她為了躲避他所搬往的新住處。

另一位原告杜伊（Jane Doe）說，和她分居的丈夫在孩子背包裡放了一個AirTag來追蹤她的行蹤。

她們要求蘋果公司針對涉嫌疏忽導致美國被AirTag跟蹤或有「被跟蹤風險」的iOS及安卓設備持有者進行損害賠償。

蘋果公司今天未立即回應置評要求。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1111207