特派專欄 暗殺不斷獄政黑幕深 菲律賓政治與民主血跡斑斑

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菲律賓政治人物遭暗殺事件層出不窮。圖為時任眾議員的佛羅洛．克里索羅哥（Floro Crisologo）1970年在南伊羅科斯省維甘市（Vigan）參加教堂禮拜時遭槍殺的報導和照片，攝於11月26日。中央社記者陳妍君維甘市攝 111年12月7日

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中央社駐馬尼拉特派員陳妍君／12月7日

今年占據菲律賓媒體版面最久的案件莫過於廣播名嘴拉皮德遇害案。不僅負責監獄管理的矯正局長涉嫌，還發展出176具囚犯遺體無人認領的案外案，顯示菲國獄政管理黑幕重重。

拉皮德（Percy Lapid）身兼電台主持人和專欄作家，生前強硬抨擊總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

拉皮德10月初遇害引發菲國各界關注。槍手投案後供出，下指令者是新比利畢（New Bilibid）重刑犯監獄的囚犯維拉莫（Crisanto Villamor）。不過，警方10月18日召開記者會宣布槍手投案，維拉莫當天就死在獄中；驗屍結果顯示，他是被塑膠袋悶死。

重刑犯在監獄遭悶死已經夠駭人聽聞，菲國警方11月更對遭停職的矯正局（BuCor）局長邦塔格（Gerald Bantag）和其副手朱魯塔（Ricardo Zulueta）提出殺人指控。

不僅如此，警方調查維拉莫死因還扯出案外案，在放置新比利畢重刑犯監獄受刑人遺體的殯儀館，發現176具囚犯遺體無人認領。也就是說，去年12月以來，這座監獄每個月至少有16名受刑人身亡。

菲國司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）11月9日說，將相驗其中120具遺體，以確定這些受刑人死因。

無獨有偶，今年1月以來，34名菲國鬥雞玩家相繼失蹤，至今下落不明，原因疑為他們在鬥雞投注中使用怯弱的鬥雞作弊，而遭鬥雞場人員關押。

馬尼拉標準報（Manila Standard）報導，菲律賓警察總長阿祖林（Rodolfo Azurin Jr.）5日說，目前沒有證據顯示這些鬥雞玩家有機會生還，大家可能要做好「最壞打算」。

無論是媒體工作者、受刑人遇害或鬥雞玩家失蹤，背後緣由之一都是在菲律賓，人命相對「不值錢」。

拉皮德案槍手出面投案時說，射殺拉皮德的酬勞共55萬披索，他分到14萬披索（約新台幣7.7萬元）。

換句話說，在菲律賓巨大的貧富鴻溝下，不到新台幣10萬元就能請到槍手鋌而走險犯案，加上槍械取得容易，暗殺事件層出不窮也不足為奇。

就算是擁有雄厚資源或人氣的政治人物，也無法擺脫被暗殺命運。1970年，總統馬可仕（Ferdinand Marcos）盟友、時任眾議員的佛羅洛．克里索羅哥（Floro Crisologo）在故鄉維甘市（Vigan）參加教堂禮拜時遭槍殺。

佛羅洛的妻子卡梅林（Carmeling Crisologo）時任維甘市所在的南伊羅科斯省（Ilocos Sur）省長，但這起命案至今未破。菲律賓星報（Philippine Star）報導，當地居民認為佛羅洛命案與菸草業利益衝突有關，並指政敵家族相互殺戳是菲律賓地方政治的一部分。

2009年，菲國南部馬吉丹奧省（Maguindanao）布魯安鎮（Buluan）副鎮長滿古達達圖（Esmael Mangudadatu）的妻子和親人在律師、記者陪同下，前往選舉委員會為滿古達達圖登記參選省長，但途中遭屠殺，包括路人在內共58人遇害，罹難者中32人是記者。

凡此種種無不說明，對許多菲律賓地方政治人物來說，對付政敵挑戰最簡單粗暴的方式就是暗殺以絕後患。

奪得今年雪梨電影節「永續未來獎」的紀錄片「危機重重」（Delikado，暫譯）講述「巴拉旺非政府組織網路」（PNNI）和艾尼島鎮（El Nido，又譯愛妮島）前鎮長羅森多（Nieves Rosento）在菲律賓巴拉旺省（Palawan）致力保護自然生態、打擊盜伐的故事。

然而紀錄片最後，代表「正義」一方的盜伐取締員阿薩加（Ruben Arzaga）遭山老鼠殺害，無從找出凶手；羅森多也落選鎮長。

某種程度上，這正是菲律賓政治生態的寫照。暗殺不斷下，誰的銀彈或子彈更充裕，似乎就能在地方選舉勝出。菁英和既得利益者牢牢掌控權位，貧苦大眾困在社會底層，在社會現實下，恐怕還是難以翻身。（編輯：林憬屏）1111207