中國若開放國境 紐西蘭總理盼率貿易團訪問

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（中央社威靈頓9日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，一旦中國改變邊境防疫規定、允許前往旅行時，她希望率領貿易代表團訪問中國。

路透社報導，阿爾登表示，她上個月在泰國曼谷的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊曾向中國國家主席習近平表達她的訪問意願。這是他們自2019年以來首度面對面會晤。

阿爾登在奧克蘭（Auckland）舉行的紐西蘭-中國關係促進委員會（New Zealand-China Council）會議上說：「我確實希望在條件允許的情況下再次親自訪問中國，我曾和習主席談到我們希望明年初率貿易代表團到中國，他對這個計畫表示歡迎。」

中國是紐西蘭最大的貿易夥伴。阿爾登表示，儘管存在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的挑戰，紐西蘭與中國的貿易與經濟關係已證明具有韌性。中國兩天前剛宣布解除嚴格清零政策的關鍵部分。

阿爾登在紀念中紐建交50週年的演說中表示，紐西蘭與中國的關係重要但複雜，而且一直在變化。

阿爾登說：「我們持續體認到中國和紐西蘭確實有些地方意見不一，我們的利益或世界觀都有不同的地方。」

但她也說，在紐西蘭和中國有歧見的領域，她的政府仍然願意參與其中，但會一直擁護紐西蘭的利益和價值觀，必要時會有話直說。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111209