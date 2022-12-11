夏威夷毛納羅亞火山噴發減緩 警戒層級下調

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（中央社夏威夷10日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）夏威夷火山觀測站說，全球最大活火山夏威夷毛納羅亞火山的熔岩和火山氣體排放量今天下降，警戒等級也已下調。

由於熔岩被限制在一小塊區域，因此夏威夷火山觀測站將火山警戒層級由先前的「警報」（warning）降低為「警戒」（watch）。

路透社報導，在「警戒」層級時，火山持續噴發，但造成的危害有限。

毛納羅亞（Mauna Loa）火山在11月下旬噴發，是1984年以來首度噴發，結束其有史以來最長的平靜期。

夏威夷火山觀測站說，胡穆拉鞍部（Humu'ula Saddle）地區的熔岩流前沿在距離也被稱為鞍部路（Saddle Road）的丹尼爾．井上高速公路（Daniel K. Inouye Highway）3.06公里處停滯不前，不再構成威脅。

觀察站說，火山的情況顯示噴發可能很快結束。

觀察站說：「火山噴發以非常低的噴發率繼續下去的可能性很小。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111211