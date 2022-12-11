被控製造洛克比空難炸彈 利比亞男子在美遭拘禁

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）1988年12月21日泛美航空103號班機在蘇格蘭洛克比上空爆炸，機上270人全數罹難。蘇格蘭檢方表示，被控製造炸彈的利比亞男子現在被拘禁在美國。美國司法部對此也已經證實。

路透社報導，蘇格蘭皇家檢控處及地方檢控官服務處（Crown Office and Procurator Fiscal Service，COPFS）今天表示，美國當局2年前以多項罪名起訴馬樹德（Abu Agila Masud），他目前被拘禁在美國。

法新社則報導，馬樹德之前涉及1986年柏林夜店攻擊案，在利比亞坐牢。

截至目前，只有一名個人因泛美航空103號班機（Pan Am flight 103）爆炸事件被起訴。這起空難事件奪走機上270條人命。

前利比亞情治人員梅格拉伊（Abdelbaset Ali Mohmet al-Megrahi）於2001年被定罪後，在蘇格蘭坐了7年牢。他已於2012年在利比亞過世，生前堅稱自己無辜。

蘇格蘭皇家檢控處及地方檢控官服務處發言人說：「洛克比爆炸案受害者家屬被告知犯嫌馬樹德目前在美遭拘禁。」

「蘇格蘭檢警、與英國政府和美國同僚，將繼續進行調查，唯一的目標是將那些和梅格拉伊一起犯案的人繩之以法。」

美聯社報導，美國司法部證實，一名被控犯下蘇格蘭洛克比泛美航空爆炸案的利比亞人目前在美遭到拘禁。（譯者：劉淑琴/核稿：楊明暐）1111211