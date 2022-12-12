不滿防疫措施 馬斯克呼籲起訴防疫指揮官佛奇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山11日綜合外電報導）全球首富馬斯克今天在推特（Twitter）呼籲起訴即將卸任的白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），甚至還取笑針對性別代名詞發表聲明的人，這則發文旋即引起強烈反彈。

法新社報導，推特執行長馬斯克(Elon Musk) 發文說：「我的人稱代名詞是起訴/佛奇。」他暗指在一個人名字後標明性別代名詞的做法，以及右翼組織指控佛奇參與美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策相關的罪行。

現年81歲的佛奇將於12月卸下總統首席醫療顧問，以及他自1984年以來一直擔任的美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute for Allergies and Infectious Diseases）院長職務。

馬斯克還上傳一個迷因圖，顯示佛奇俯身貼在美國總統拜登耳邊跟他說，「再封鎖一次，我的國王…」這顯然是在說馬斯克一再抨擊但已1年多未在美國實施的COVID-19緩解措施。

馬斯克曾於疫情初期在推特上表示，對這種病毒的擔憂是「愚蠢的」，自從他接管推特以來，已經取消針對散布 COVID-19不實訊息的政策。

馬斯克的這則推文被瘋狂轉傳，在約14小時內已獲得超過90萬個讚，但也迅速引發批評。

疫苗科學家兼作家霍泰茲（Peter Hotez）呼籲馬斯克刪除這條推文。他說：「因為這種反科學言論和假訊息，造成20萬美國人白白死於COVID。」

民主黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar）稱讚佛奇如何「冷靜地引導我們的國家度過危機」，並對馬斯克說：「你似乎只是無止盡地尋求關注，能不能就此放過一個好人？」

但馬斯克得到右翼人士的讚賞。共和黨議員葛林（Marjorie Taylor Greene）因為散布有關COVID的不實訊息而被推特停權，但在馬斯克領導下恢復帳號後，她在推特上寫道：「伊隆（馬斯克的名字），我認可你的代名詞。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111212